Схватили и увезли: в Москве девушку насильно пытались вернуть в реабилитационный центр

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В Москве девушку насильно пытались вернуть в реабилитационный центр

Против воли: в Москве полиция остановила машину с беглянкой из клиники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Позже полиция задержала автомобиль и всех, кто в нем находился. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В Москве полиция остановила машину, в которой насильно увезли девушку — родственники пытались вернуть ее в реабилитационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел у станции метро «Автозаводская»: девушка сбежала из реабилитационного центра, и близкие пытались поймать ее, чтобы вернуть обратно. Через час после инцидента стражи порядка догнали автомобиль и задержали всех участников — сейчас проходит проверка.

Очевидцы видели, как девушку силой посадили в машину. Некоторые прохожие пытались вмешаться, но вернуть ее не смогли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о необычном происшествии на юге Москвы. Во время сильного ливня мужчина попал в ловушку: его затянуло в ливневую канализацию, и он застрял в решетке дождеприемника. Спасатели прибыли на место происшествия и быстро освободили пострадавшего.

Накануне Гидрометцентр предупреждал о резком ухудшении погоды: в Москве и Подмосковье прошли сильные дожди с грозами, вызвавшие подтопления и аварийные ситуации. Это происшествие — наглядный пример, до чего может довести непредсказуемая стихия.

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