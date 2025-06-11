«Это расчеловечивание»: Захарова прокомментировала отказ Киева забрать тела погибших

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Рефрижераторы стоят на границе уже четвертые сутки.

Фото, видео: 5-tv.ru

С чем остаются сложности, так это с возвратом на родину тел погибших. Напомню, что на границе уже четвертые сутки стоят рефрижераторы с солдатами и офицерами Вооруженных сил Украины, но Киев их просто отказывается принимать.

«Я даже не знаю, как сказать! Это расчеловечивание! Вот с ними, с ними будет вестись диалог? С ними будут сидеть за одним столом? Если люди не забирают тела воинов, которых насильно мобилизовывали и кидали в это самое пекло. О чем это говорит? О том, что этим людям руки нельзя подавать», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, не замечать террористическую сущность киевского режима уже невозможно, если только не прикидываться слепым.

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