Военные преступники: шестеро боевиков ВСУ надолго отправились в колонию

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Военные следователи РФ посадили за решетку украинских националистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Терроризировавших население в Курской области украинских боевиков приговорили к лишению свободы.

Украинские боевики уже расплачиваются за преступления ВСУ против мирного населения. Российский суд отправил в колонию еще шестерых националистов. Военные следователи установили, что они незаконно вторглись в Курскую область для совершения терактов. В итоге авантюра киевского режима провалилась, а исполнители оказались за решеткой.

«Находясь в Глушковском районе, они запугивали местных жителей и препятствовали их эвакуации. Кроме того осужденные неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и мирному населению», — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи установили вину каждого украинского боевика. Все шестеро получили длительные сроки заключения — от 16 лет лишения свободы.

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