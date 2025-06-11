«Хочется сказать нет»: глава британских ВС по-русски прокомментировал планы НАТО

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 37 0

Глава британских ВС ответил на вопрос о планах НАТО по-русски

«Хочется сказать нет»: глава британских ВС по-русски прокомментировал планы НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что западным странам необходимо повысить расходы на ПВО в пять раз.

Глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Энтони Радакин ответил на вопрос, стоит ли членам НАТО учить русский язык, если они не согласятся увеличить оборонные расходы, по-русски. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Нет. Мне так хочется сказать «нет», — заявил Радакин.

Адмирал таким образом прокомментировал предложение Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о повышении расходов на оборону. Это случилось во время заседания комитета по обороне палаты общин британского парламента.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 июня заявил, что странам альянса необходимо повысить расходы на противовоздушную оборону в пять раз. Он подчеркнул, что министры обороны военного союза согласовали новые амбициозные цели. Согласно им, требуется увеличить противовоздушную и противоракетную оборону на 400%. По его же утверждениям, европейцам предстоит совершить «квантовый скачок» в своих оборонных возможностях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Британии разработали план модернизации вооруженных сил, и на кибербезопасность хотят выделить миллиард фунтов стерлингов. Это очень много. Ведь на строительство подводных лодок и модернизацию ядерного оружия намерены выделить 15 миллиардов фунтов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.60
-0.55 89.79
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:44
Мы— русские: Машков высказался о единстве национальностей в России
7:30
«Солнцепек» накрыл огнем опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:24
Невероятная красота: в небе над россией взошла «Клубничная» Луна
7:10
США сократят военную помощь Украине в 2026 году
6:54
«Хочется сказать нет»: глава британских ВС по-русски прокомментировал планы НАТО
6:37
Когда успела? Сеть взорвалась обсуждениями возможной свадьбы Тэйлор Свифт

Сейчас читают

Эвакуация в один конец, или Зоны смерти огромных размеров: Израиль лишает Газу людей
«Волнительно и трепетно»: SHAMAN выступил для участников СВО
Бьянка против соседей: певица решила купить новое жилье
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025