«Хочется сказать нет»: глава британских ВС по-русски прокомментировал планы НАТО
Глава британских ВС ответил на вопрос о планах НАТО по-русски
Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross
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Генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что западным странам необходимо повысить расходы на ПВО в пять раз.
Глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Энтони Радакин ответил на вопрос, стоит ли членам НАТО учить русский язык, если они не согласятся увеличить оборонные расходы, по-русски. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
«Нет. Мне так хочется сказать «нет», — заявил Радакин.
Адмирал таким образом прокомментировал предложение Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о повышении расходов на оборону. Это случилось во время заседания комитета по обороне палаты общин британского парламента.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 июня заявил, что странам альянса необходимо повысить расходы на противовоздушную оборону в пять раз. Он подчеркнул, что министры обороны военного союза согласовали новые амбициозные цели. Согласно им, требуется увеличить противовоздушную и противоракетную оборону на 400%. По его же утверждениям, европейцам предстоит совершить «квантовый скачок» в своих оборонных возможностях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Британии разработали план модернизации вооруженных сил, и на кибербезопасность хотят выделить миллиард фунтов стерлингов. Это очень много. Ведь на строительство подводных лодок и модернизацию ядерного оружия намерены выделить 15 миллиардов фунтов.
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