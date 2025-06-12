В Концертном зале имени Чайковского в Москве сегодня отметили день рождения самого известного в мире российского пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева. Еще в 15-летнем возрасте музыкант-виртуоз начал давать свои первые концерты, ему исполнилось 50 лет. За эти годы Мацуев исполнил десятки тысяч произведений. Играл в абсолютно пустом зале во время COVID-19 и одновременно для шести миллиардов человек на Сочинской олимпиаде. Денис Мацуев считается самым экспрессивным и эмоциональным пианистом. И эти качества, как отметил корреспондент «Известий» Максим Прихода, со временем не теряются.

В зале имени Чайковского — первый концерт Чайковского. Кстати, именно в исполнении Мацуева он звучал на олимпиаде вместо гимна. Поначалу — все чинно, академично. Но вскоре зал заливает светом закатного солнца, на сцене появляются ударные, контрабас и саксофон, и зрителей вместе с музыкантами уносит на волнах симфоджаза.

И во всей этой строгости и одновременно вольности — Денис Мацуев. На концерте по случаю юбилея играет что хочет: джазовые вариации на тему григовского «Пера Гюнта», а вот то, что он сам написал в 12 лет.

«Это было как вчера, мы с папой занимались до последнего момента, он меня приучил к звуку, надеюсь, к русской фортепианной школе», — рассказал пианист, народный артист России Денис Мацуев.

Теперь он и есть русская фортепианная школа. До Мацуева в классике не было столько драйва.

«Полный зал. Не слушателей, но зрителей! Мацуева обязательно нужно смотреть! Такой экспрессии и такой палитры эмоций нет больше ни у одного академического музыканта», — поделился корреспондент.

Под фраком бьется сердце рок-н-ролльщика! От прикосновения к клавишам в синкопах его будто прошибает током.

Он единственный пианист, который играет бровями. Будто удивляется собственной музыке. Иногда позволяет себе комедийные отыгрыши.

Его юбилейный вечер — это вообще такой симфонический стендап-концерт. Он может рассказать шутку. А может шутку сыграть! Например, ввернуть в произведение рингтон от нокии. Или сыграть с народным артистом СССР Юрием Башметом в четыре руки «Подмосковные вечера».

«Я если сижу в артистической и слышу в коридоре смех, значит, сейчас Денис появится», — сказал альтист, дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет.

Причем на стадионах часто звучит не только его рояль, но и голос. Помните, как Мацуев громко радовался победам нашей сборной на Чемпионате мира в 2018 году?

«У нас всегда, когда мы вместе, хорошее настроение, мы много шутим, смеемся, улыбаемся и подкалываем друг друга», — рассказал бывший главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов.

И все вокруг задаются вопросом: в чем феномен Мацуева?

«Главный его феномен — то, что он ко всему относится очень жизнерадостно. Он очень позитивный человек», — поделился актер, художественный руководитель Государственного театра Наций, народный артист России Евгений Миронов.

«Его феномен в гениальности, в филигранности. Представляете, в Иркутске родился парень, концерт которого ждет каждый город мира», — отметил композитор, продюсер, народный артист России Игорь Крутой.

«Его личность и его блестящая, гениальная техника. Он полон энергии! И отдает ее музыке», — заявил художественный руководитель Фонда «Талант и успех» Ханс Йоахим Фрай.

«То, как он электризует зал, — это достойно настоящего артиста. Он его берет и не отпускает! Его энергия, его темперамент — это достойно», — сказал актер, режиссер, народный артист России Сергей Безруков.

И делиться готов не только своей энергией, но и рецептом, где ее столько взять!

«(Черпаю свою энергию. — Прим. ред.) в Байкале! Поэтому заряжаюсь каждый год, туда приезжаю. Поэтому нужно обязательно после бани нырнуть в Байкал, съесть омуля», — поделился пианист.

Денис Мацуев не играет, он играючи живет. Рок-звезда во фраке. Джазмен из мира классики, который сделал так, что все снова полюбили фортепиано!