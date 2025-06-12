Штрафы за употребление алкоголя в общественных местах могут вырасти в 10 раз
Сумма наказания может составить 15 тысяч рублей.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Сухов; 5-tv.ru
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Штраф за употребление алкоголя на детских площадках или на скамейках в парках предложили увеличить как минимум в десять раз. В Госдуме считают, что нынешнее наказание, а максимальное всего полторы тысячи рублей, не останавливает нарушителей. Отдельного исследования, сколько должен быть штраф, никто не проводил, поэтому мы поговорили с любителями уличных посиделок в Москве и Петербурге.
«Деньги вообще никого не напугают, люди быстро бегают»;
«Было бы славно ввести реестр заядлых алкоголиков, чтобы впоследствии увеличивать штрафы»;
«Если бы сто тысяч у них был штраф, они бы пили только дома»;
«Да нет такой суммы, которая остановит людей», — поделились горожане.
По итогам опроса около 40 случайных прохожих, выводы следующие. В Москве уверены, что хватит и пяти тысяч рублей штрафа, чтобы перестали пить на улице. В Петербурге будут пить, пока штрафы не поднимутся до 20 тысяч рублей.
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