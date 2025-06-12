Крушение изнутри: опубликовано видео пассажира Boeing 787 Dreamliner

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Опубликовано видео пассажира Boeing 787 Dreamliner

Фото, видео: Reuters; x.com/ItsRizwanHaider; 5-tv.ru

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Молодой человек запечатлел момент за несколько секунд до авиакатастрофы.

В социальных сетях было опубликовано видео пассажира самолета Boeing 787 Dreamliner, который разбился у города Ахмедабад в Индии.

Молодой человек вел онлайн-трансляцию и был в отличном настроении. Он запечатлел момент всего за несколько секунд до авиакатастрофы.

Лайнер Boeing 787 Dreamliner потерпел крушение рядом с индийским городом Ахмедабад. Он должен был выполнить рейс в лондонский аэропорт Гатвик, но разбился спустя пару минут после взлета и упал в жилом квартале. Катастрофа произошла недалеко от взлетной полосы — это дало основания полагать, что некоторым пассажирам удалось выжить.

На борту находились 232 пассажира и 12 членов экипажа. Из них погибли по меньшей мере 110 человек. По информации генконсульства в Мумбаи, граждан России на борту не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно к этому часу о крушении Boeing 787 Dreamliner в Индии. Лайнер приземлился на крышу общежития дря врачей. Последствия инцидента ликвидируют пожарные.

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