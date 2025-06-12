«У нас будет очень красивая»: Слава и Серж сделали неожиданное заявление

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 43 0

Певица Слава и артист Серж выпустят совместный трек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/МУЗ-ТВ; 5-tv.ru

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Дата знакового события пока неизвестна.

Певица Слава и артист Серж выпустят совместный трек. Об этом артисты сообщили на вручении «Премии МУЗ-ТВ — 2025».

По словам исполнителей, новая песня будет посвящена любви — одному из самых универсальных и вдохновляющих чувств, способных тронуть сердца и изменить жизни. Композиция расскажет о неравных по возрасту партнерах, которые не смогли совладать с эмоциями и не отказали себе в желании быть вместе, вопреки обществу.

«Нас связывает музыка в первую очередь <…> У нас будет очень красивая трогательная песня», — рассказали музыканты на церемонии.

Серж и Слава отметили, что к этому решению их подтолкнула вокальная совместимость. Артисты заметили, что их голоса крайне удачно сочетаются. Это и стало основой для нового музыкального проекта.

Дата выхода трека пока неизвестна. Однако, артисты уже начали активную работу над ним.

В феврале Серж представил песню под названием «Россия». Автором слов стал сам Серж, а автором музыки — белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов отказался от общения с ними.

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