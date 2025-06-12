На Пятом канале продолжается сбор средств в рамках акции «День добрых дел» для маленького Данилы

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна двухлетнему Даниле, который за свою недолгую жизнь уже перенес кому и клиническую смерть. Мальчику срочно требуется очередной курс реабилитации после внутричерепного кровоизлияния — прерывать занятия нельзя ни в коем случае. Их семье необходимо собрать 3 223 318 рублей.

Помочь можем мы с вами! Отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 46-40 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Массаж маленький Даня любит, сразу улыбается, когда щечки и нос мажут кремом. Иногда он даже подпевает, как умеет. Каждый день двухлетнего мальчика — это череда занятий с реабилитологами и психологами. Тяжелый труд для всех, как бы ни пытались специалисты превратить это в игру.

Он родился здоровым, активным мальчишкой на радость маме, папе и старшему брату Леве. Еще не исполнилось и полугода, уже перебирал ногами, переворачивался — развивался по возрасту. Симптомы болезни проявились стремительно.

«Жена мне звонит, говорит: «Даня у нас спит, просыпается, плачет, опять спит, опять просыпается». Что на него вообще это было непохоже. Она говорит: «Буду вызывать скорую», — вспоминает Михаил Елисеев, папа Данилы.

Дальше — потеря сознания, вызов скорой, реанимация. Оказалось, во сне у малыша лопнула гигантская мальформация — сплетение сосудов и вен в голове. Кровоизлияние в мозг привело к коме.

Врачи провели трепанацию, купировали сосуды. Даня пережил клиническую смерть и лишился части черепа.

«На самом деле, с одной стороны, я очень счастлив. Он живой, да, нездоровый. Да, он у нас трудный. Но он улыбается. Да, мы не слышим от него ни „мама“, ни „папа“. Но нам достаточно того, что он нам улыбается. Он тянет к нам руки», — делится папа Данилы.

Чтобы скрыть следы трепанации на лбу, потребовалась установка импланта. Вместе с этим началась долгая работа, чтобы ликвидировать последствия кровоизлияния.

Сейчас он может уже десять секунд самостоятельно держать голову, и это — большая победа. Врачи говорят: Даня — настоящий борец.

«Привыкает Даня к новым людям и выстраивает контакт. И мы тем самым пытаемся уже строить более длительные взаимодействия. Не отдельные стимулы, а уже взаимодействие полноценное с ребенком», — объясняет медицинский психолог реабилитационного центра Юлия Зуева.

Его учат буквально всему — реагировать на запахи, переворачиваться. Снимают спастику — мышечный тонус и судороги, которые вызывает повреждение нервной системы.

«Стойкое удержание головы в положении лежа на животе, также активные повороты в кровати и формирование навыка приема пищи и жидкости через рот», — рассказывает о занятиях врач-невролог-реабилитолог Динара Камелдинова.

Питание пока вводят через трубку напрямую в желудок. Лекарства, реабилитация, постоянное внимание врачей и родителей приносят результаты, но восстановление обходится слишком дорого. На очередной курс требуется 3 223 318 рублей. У семьи, в которой один из родителей постоянно должен находиться рядом с сыном, таких денег нет.

«Я как обычный рабочий не могу позволить себе такую сумму собрать. Это достаточно большая сумма для нас. Конечно, мы очень этого ждем. Чтобы он встал и начал ходить, но это все опять же реабилитация нужна. Это не одна, ни две, ни три», — сказал Михаил Елисеев.

Родители надеются на помощь неравнодушных людей и верят в то, что упражнение за упражнением, переворот за переворотом, с каждой самостоятельной улыбкой Даня будет приближаться к нормальной жизни и обязательно нагонит сверстников. Но сейчас ему надо помочь.

Давайте вместе поможем Даниле! Отправьте СМС с суммой пожертвования, она может быть любой, на короткий номер 46-40. Большое вам спасибо!