В Романовом переулке археологи нашли печать времен Ивана III

Археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в культурном слое первой половины — середины XVI века», — написал мэр Москвы.

С одной стороны находки сохранилось изображение святого Георгия Победоносца. С другой — надпись: «Печать князя Великого Ивана Васильевича». Таким оттиском скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы той эпохи.

Печать найдена недалеко от церкви Иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе. Здесь идут масштабные раскопки. За несколько лет археологи обнаружили более трех тысяч предметов, но печать стала самой ценной находкой.

По словам Сергея Собянина, чтобы понять ее значимость для истории, стоит вспомнить, что Иван III был создателем единого Русского государства — собирателем земель русских. Во время правления он принял единый свод законов, окончательно освободил страну от ордынского ига, построил нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор — Успенский.

Реставраторы уже привели печать в порядок. В составе коллекции она будет передана в Музейный фонд Российской Федерации.