Берегись автомобиля: губернатор Флориды разрешил водителям сбивать людей

Такие методы политик хочет применять к протестующим.

Жители Флориды вправе сбивать людей на автомобилях и оставаться безнаказанными. Признаков у потенциальных целей водителей должно быть два: они протестующие и представляют угрозу находящимся в салоне. Об этом в эфире программы The Rubin Report заявил губернатор штата Рон Десантис. Слова политика приводит издание Newsweek.

«У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством», — поделился он.

По его словам, если водитель врезался в протестующих во время «спасения бегством», то вина будет лежать не на нем, а на них.

Однако в статье издание напоминает о противоположном случае из 2017 года. Житель США наехал на активистку, а суд признал его виновным, так как не посчитал наезд актом самообороны.

В США 6 июня началась волна протестов. Активисты выступают против иммиграционной политики, которую реализует администрация президента страны Дональда Трампа. Масштабные митинги проходили в Лос-Анджелесе, откуда они распространились по другим городам Штатов. Местные власти установили комендантский час.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп ввел национальную гвардию в Лос-Анджелес на фоне протестов.