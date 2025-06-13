Война за пирсинг языка: Виктория Боня просит помощи, чтобы справиться с дочкой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Дочь блогера Виктории Бони Анджелина требует разрешения проколоть язык в 13 лет

Боня и ее дочка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Девочка очень настойчива, даже отцовский запрет на нее не действует.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер, а с некоторых пор известная альпинистка Виктория Боня просит помощи у своих поклонников — проблемы с дочерью. 13-летняя Анджелина очень хочет сделать пирсинг, причем сразу в двух местах, в пупке и языке. Девочка уже красит волосы, наносит макияж и активно постигает вслед за мамой другие секреты красоты. Теперь она жаждет более серьезных экспериментов.

Боня призналась, что поначалу разрешила Анджелине исполнить ее желание, но потом изменила свое решение. Она решила посоветоваться с отцом девочки Алексом Смерфитом. Российская звезда и ирландский бизнесмен расстались много лет назад, но дочь воспитывают вместе, соответственно, важные решения тоже принимают сообща. Папа категорически против, и мама приняла его сторону.

«Да, так и было (разрешила сделать пирсинг. — Прим. ред.). Но это было до того, как папа запретил. И я решила, что такую ответственность на себя не возьму», — цитирует Боню издание 7Дней.ru.

Анджелина не отступает. На предложение матери распоряжаться своим телом, когда она будет взрослой, то есть лет в 25, реагирует бурным протестом. И даже уговаривает родительницу скрыть от отца пирсинг, к тому же это будет несложно, достаточно только рот не открывать. В общем, почувствовав сомнение в голосе мамы, давит на все болевые точки. А Виктории только и остается, что взывать о помощи.

Подписчики Бони, впрочем, в большинстве своем поддерживают Смерфита. Одни говорят о рисках для здоровья, другие пытаются достучаться до Анджелины доводами, которые срабатывают на подростках лучше — мол, серьга в языке в 2025 году уже совсем не модный аксессуар. В одном сходятся практически все — делать это в 13 лет слишком рано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Виктория Боня заплатила за покорение Эвереста.

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