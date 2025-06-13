Трамп выразил надежду на продолжение переговоров с Ираном по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще надеется на успех дипломатических методов разрешения разногласий с Ираном по ядерной программе. Об этом он написал на своей странице в собственной же социальной сети TruthSocial, подчеркнув, что поставил перед администрацией задачу продолжить переговоры с Тегераном.

Прежде Трамп говорил, что США и Иран «достаточно близки к довольно хорошему соглашению» по ядерному досье Тегерана. Он также выступал против военной операции со стороны Израиля.

Как сообщил телеканал CBS, должностные лица США получили информацию, согласно которой Израиль «в полной мере готов начать операцию» против Ирана. По словам источников газеты The Wall Street Journal, это может произойти 15 июня, если Тегеран не примет предложение США, которое подразумевает жесткие ограничения для ядерной программы исламской республики.

«Мы остаемся приверженными дипломатическому решению иранской ядерной проблемы… Они могли бы быть великой страной, но сначала они должны полностью отказаться от надежд на получение ядерного оружия», — написал Трамп.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военным базам и ядерной инфраструктуре в разных регионах Ирана. Погибли, в том числе, военачальники, так как огонь был направлен на них, а также известный ученый-ядерщик, курировавший ядерный вопрос государства в прошлом.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил удовлетворение «успешным стартом» военной операции против Ирана.