В Иране сообщили об атаке Израиля по военной базе в провинции Лурестан
Удар пришелся на город Боруджерд.
Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала военную базу в городе Боруджерде (провинция Лурестан) на западе Ирана. Об этом пишет иранская газета Donya-e-Eqtesad и рассказывают журналисты государственного телевидения. Прежде зарубежная пресса со ссылкой на представителей иранских властей сообщала, что ударам подверглись как минимум шесть военных пунктов в окрестностях Тегерана, включая Парчин.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ направила ракеты на базы и объекты ядерной инфраструктуры в разных регионах Ирана. Это было названо упреждающим ударом с целью самообороны, в стране сразу было объявлено чрезвычайное положение, небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.
В числе жертв ударов иранские военачальники, а также известный ученый, курировавший ядерный вопрос государства в прошлом. Подтверждено, что огонь намеренно направлен на районы, где проживали эти люди. В городе Тебризе двое погибли и шестеро пострадали.
Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.
Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил удовлетворение «успешным стартом» военной операции против Ирана.
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