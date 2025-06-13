Израиль ночью ударил по Ирану: что известно к этому часу

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 18 0

Израиль ночью ударил по Ирану

Израиль ночью ударил по Ирану: что известно к этому часу

Фото: Reuters/Majid Asgaripou

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Сотни ракет и десятки раненых. ЦАХАЛ называет это «упреждающим ударом с целью самообороны».

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана.

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов на ядерные и военные объекты страны, в том числе на ключевой возле города Натанза.

В результате погиб глава иранского генштаба Мохаммад Багери, командующий КСИР (Корпус стражей исламской революции) Хосейн Салами, несколько высокопоставленных офицеров, а также не менее шести ученых-ядерщиков.

Объекты страны подверглись атаке вопреки призывам президента США Дональда Трампа не атаковать во время проведения переговоров по ядерной сделке. Трамп уже отреагировал на случившееся и заявил, что для него атака не стала сюрпризом.

По заявлению иранской стороны, в результате атаки пострадали по меньшей мере 50 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

По предварительной информации, нефтяные объекты Ирана не пострадали. При этом цены на нефть «отреагировали» на атаку и выросли на 13,12% — почти до 77 долларов за баррель.

За день до совершенной атаки несколько американских СМИ, включая СBS, ABC News и The New York Times опубликовали материалы с информацией о готовящейся операции. Согласно источникам, Тель-Авив был «полностью готов» атаковать Тегеран в ближайшие дни. В числе возможных целей указывались ядерные объекты страны, о местонахождении которых Израиль, предположительно, проинформировали США.

Иран в свою очередь заверил, что в случае начала вооруженного конфликта государство ответит «сильнее и разрушительнее». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал вооруженным силам страны полную свободу действий. В сторону Израиля были запущены более 100 беспилотников.

Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства. На территории Израиля введен режим ЧС

Самолет премьера Израиля Нетаньяху поднят в воздух на фоне возможного ответа Тегерана на израильские атаки по Ирану.

Агентство МАГАТЭ следит за ситуацией.

Тема:
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