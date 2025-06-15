«Мы ответили твердо»: Пезешкиан обещал нанести Израилю более сокрушительный удар

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 94 0

Президент Ирана Пезешкиан: Израиль ждет более сокрушительный удар

Израиль ждет более сокрушительный удар при продолжении атак

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Такие меры будут предприняты в случае продолжения атак со стороны ЦАХАЛ.

Иран ответит более сокрушительно, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит атаковать территорию страны. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Его слова приводят на сайте правительства Исламской Республики.

«Мы не начинали войну, но мы ответили твердо. И если агрессия продолжится, агрессоров (Израиль. — Прим. ред.) ждут более болезненные и сокрушительные ответы», — сообщил Пезешкиан.

Иранский лидер добавил, что исламские территории должны сплоченно противостоять таким угрозам со стороны других государств и быть бдительны. Он отметил, что правительства стран, которые стремятся к миру и безопасности своих граждан, должны выступить против Израиля.

В ответ глава Ирака выразил слова сочувствия и расценил действия Израиля как нарушающие международные законы. Он подчеркнул, что на использование ЦАХАЛ воздушного пространства его страны уже была подана жалоба в Совет Безопасности ООН.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что под ракетный обстрел попали жилые районы в Иране и Израиле.

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