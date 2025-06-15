«Мы ответили твердо»: Пезешкиан обещал нанести Израилю более сокрушительный удар
Президент Ирана Пезешкиан: Израиль ждет более сокрушительный удар
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Такие меры будут предприняты в случае продолжения атак со стороны ЦАХАЛ.
Иран ответит более сокрушительно, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит атаковать территорию страны. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Его слова приводят на сайте правительства Исламской Республики.
«Мы не начинали войну, но мы ответили твердо. И если агрессия продолжится, агрессоров (Израиль. — Прим. ред.) ждут более болезненные и сокрушительные ответы», — сообщил Пезешкиан.
Иранский лидер добавил, что исламские территории должны сплоченно противостоять таким угрозам со стороны других государств и быть бдительны. Он отметил, что правительства стран, которые стремятся к миру и безопасности своих граждан, должны выступить против Израиля.
В ответ глава Ирака выразил слова сочувствия и расценил действия Израиля как нарушающие международные законы. Он подчеркнул, что на использование ЦАХАЛ воздушного пространства его страны уже была подана жалоба в Совет Безопасности ООН.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что под ракетный обстрел попали жилые районы в Иране и Израиле.
- 16 июн
- Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии
- 16 июн
- Иранские ракеты пробили «Железный купол» над израильскими городами
- 16 июн
- Обстановка на Ближнем Востоке: сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Иране и Израиле
- 16 июн
- Семьи британских дипломатов в Иране вывезли из страны до ударов Израиля
- 16 июн
- Пожар вспыхнул на электростанции в Хайфе после атаки Ирана
- 16 июн
- МИД Ирана: Среди погибших в результате израильских ударов есть дети
- 16 июн
- «Только молиться»: Эвелина Бледанс переживает за судьбу живущего в Израиле сына
- 16 июн
- Израиль и Иран обозначили цели для новой волны ударов
- 16 июн
- Более 220 человек погибли в Иране в результате ударов ЦАХАЛ
- 16 июн
- «Более 200 кг взрывчатки»: иранская полиция задержала двух агентов «Моссада»
Читайте также
80%
Нашли ошибку?