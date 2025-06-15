«Устранили главу разведки»: Нетаньяху рассказал о военных достижениях Израиля

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 108 0

Нетаньяху: ЦАХАЛ устранила в Тегеране главу разведки Ирана

ЦАХАЛ ликвидировала главу разведки КСИР в Тегеране

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Премьер-министр также рассказал, что вооруженная операция поможет свергнуть власть в Исламской Республики, а Трамп был в курсе упреждающего удара с самого начала.

В Тегеране погибли глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Каземи и его заместитель Хассан Мохакик из-за атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News.

«Только что мы устранили главу разведки КСИР и его заместителя в Тегеране», — сообщил он.

По его словам, Тель-Авив намеревается закрыть задачу по ликвидации «двойной угрозы», в которую входят ядерная программа и баллистические ракеты Ирана. Сейчас, как заверяет Нетаньяху, истребители ЦАХАЛ находятся в воздушном пространстве над Тегераном.

Премьер-министр Израиля поделился и целями военного нападения «Восходящий лев». По его словам, Иран намеревается поделиться ядерным вооружением с исламскими союзниками, а это нельзя допустить.

«Мы не можем допустить появления у Ирана ядерного оружия. Кроме того, согласно нашим разведданным, они намереваются передать свое ядерное оружие хуситам и другим своим союзникам. Это ядерный терроризм мирового масштаба, это угрожает всем», — дополнил Нетаньяху.

Помимо всего, лидер Израиля рассказал что конфликт между его страной и Ираном поможет сменить руководство Исламской Республики. Он заверил, около 80% иранцев хочет свергнуть нынешнюю власть.

Нетаньяху признался и в том, что президент США Дональд Трамп был в курсе готовящегося на Иран упреждающего удара. Ведь премьер-министр предупредил лидера Штатов заранее. Как он отмечает, США помогают Израилю в обороне атак противника.

В завершении Нетаньяху поделился, что власти Исламской Республики хотели сделать покушение на убийство Дональда Трампа, так как считают его своим главным врагом. Причина такой неприязни, по словам израильского премьер-министра, заключена в выступлении лидера США против наличия у Ирана ядерной программы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп призвал Иран и Израиль к завершению конфликта.

Тема:
Война Израиля и Ирана
16 июн
Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии
16 июн
Иранские ракеты пробили «Железный купол» над израильскими городами
16 июн
Обстановка на Ближнем Востоке: сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Иране и Израиле
16 июн
Семьи британских дипломатов в Иране вывезли из страны до ударов Израиля
16 июн
Пожар вспыхнул на электростанции в Хайфе после атаки Ирана
16 июн
МИД Ирана: Среди погибших в результате израильских ударов есть дети
16 июн
«Только молиться»: Эвелина Бледанс переживает за судьбу живущего в Израиле сына
16 июн
Израиль и Иран обозначили цели для новой волны ударов
16 июн
Более 220 человек погибли в Иране в результате ударов ЦАХАЛ
16 июн
«Более 200 кг взрывчатки»: иранская полиция задержала двух агентов «Моссада»
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:39
Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии
15:24
ВС РФ преодолели болота и танковый ров ВСУ при заходе в село Комар в ДНР
15:08
В Китае впервые прошел фестиваль «Московские сезоны в Пекине»
14:53
Житель Перми впал в кому и умер после приема у стоматолога
14:37
Форсаж в Ленобласти: погоня за подростком за рулем закончилась стрельбой
14:23
В пролете: пассажиры еще трех рейсов Turkish Airlines остались без багажа

Сейчас читают

Самая уязвимая и обеспокоенная: Южный Кавказ встревожен ирано-израильской войной
«Я за адекватность»: Пресняков поддержал запрет гаджетов в школах
Без хлеба не останемся: Россия не столкнется с дефицитом пшеницы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025