Глава Росстандарта заявил об обновлении ГОСТа на икру

ТАСС: Глава Росстандарта Антон Шалаев заявил об обновлении ГОСТа на красную икру
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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По словам Шалаева, это ответные действия на засилье контрафактной продукции.
Росстандарт работает над обновлением ГОСТа на красную икру. Главный акцент — снижение массовой доли соли. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Антон Шалаев.
«Интересная работа, которая сейчас идет — обновление ГОСТа на икру с точки зрения снижения массовой доли соли… Разработка данного ГОСТа — это еще и реализация решений государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», — подчеркнул руководитель Росстандарта.
Шалаев отметил, что обновление ГОСТа стало ответом на засилье фальсифицированной икры.
Также важная задача — снижение соли в продукте. По действующей редакции документа, массовая доля ее в икре первого сорта составляет 4-6%, а второго — 4-7%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал полностью запретить провоз красной икры в ручной клади и багаже. По его мнению, объем этой продукции, который разрешен к провозу сейчас, то есть десять килограммов, выглядит немного странно.
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