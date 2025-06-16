Советский рай для детей: «Артеку» исполнилось 100 лет

Сейчас лагерь переживает период рассвета. Что изменилось?

Своим подвигом Валентина Терешкова вдохновила не одно поколение воспитанников крупнейшего детского центра мира — «Артека». В этом году он отмечает 100-летний юбилей. За это время он принял более двух миллионов детей из разных стран.

После возвращения Крыма в родную гавань «Артек» переживает второй расцвет. За последние годы там проведен масштабный ремонт и реконструкция. А поездка туда — вновь стала самой высокой наградой для школьников. О лагере, который дает путевку в жизнь — корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

С первыми лучами солнца на вершине Ай-Петри — таинственный обряд посвящения. Теперь они не просто дети, они — артековцы.

Каждый камень в этой пирамиде символизирует желание одного из артековцев. Еще подростком Эльвира Землянская загадала попасть сюда снова. Исполнилось. Она здесь — но уже в роли вожатой.

«Артековец — это очень гордое звание, которое мы несем на протяжении всей жизни. Дети приезжают сюда совершенно разные, но именно здесь они учатся основам командной работы, учатся уважать друг друга, учатся не подводить друг друга», — говорит вожатая Эльвира Землянская.

«Артек» — крупнейший детский центр мира, уникальное отечественное достижение. Он начал принимать пионеров на третий год с момента образования Советского Союза. Сюда мечтал попасть каждый ребенок.

В конце 1950-х в «Артеке» появились международные смены. А в 1983-м во времена холодной войны между СССР и США здесь побывала американка Саманта Смит — самый юный посол мира. В одну смену с ней отдыхал наш будущий космонавт Андрей Бабкин.

«Выплывали в море, а перед этим запечатывали послание в бутылке. Я видел, что она написала в этом послании, я помог ей запечатать. Конечно, не секрет, что она написала: „За мир во всем мире“, тогда это было очень актуально», — говорит космонавт-испытатель Андрей Бабкин.

Леонид Брежнев, Лев Яшин, Индира Ганди, Валентина Терешкова, Юрий Гагарин — все эти люди, которые вдохновляют своим примером, тоже приезжали в «Артек».

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов побывал здесь подростком и много лет спустя, когда уже стал знаменитостью.

«Появились друзья со всего Советского союза тогда еще. Я много лет поддерживал отношения, переписывались, письма отправляли и в Ташкент, и в Воронеж, и во Владивосток. Это было здорово, у меня самые приятные воспоминания остались. А потом мы уже как „Иванушки“ приехали к детям на концерт к детям, которые там проводили время», — сказал солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов.

Попасть сюда было очень престижно, лагерь считался лучшим. Но после развала союза «Артек» вместе с Крымом стали частью другого государства. Наступили тяжелые времена.

«Постепенно к 2013 году „Артек“ настолько обветшал, что, когда мы перешли под юрисдикцию России, у нас ни один квадратный метр не соответствовал нормам Роспотребнадзора. То есть мы вообще не имели права принимать детей», — говорит руководитель программ-смен международного детского центра «Артек» Татьяна Макарова.

Финансирование «Артека» сильно сократилось, его даже временно закрывали. Выдавать бесплатные путевки практически перестали. Легендарный советский рай для детей почти утратил былую славу.

Перезагрузка началась в 2014-м. Пришлось восстанавливать почти всю инфраструктуру. За 11 лет здесь реконструировали 23 километра дорог, три набережные, медицинский центр, построили центр дополнительного образования и «Артек-Арену».

Раньше детский центр мог принимать около шести тысяч детей в год. Теперь — больше 45 тысяч! Путевки вновь стали наградой за достижения. В «Артек» приезжают школьники в том числе и с возвращенных исторических регионов. А в Запорожской области даже появился филиал!

«Сегодня заявок в международный детский центр „Артек“ почти один миллион. Мы открыты, мы ждем», — говорит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

За 100 лет «Артек» прожил многие этапы, и сегодня, несомненно, это — период рассвета.

«Для нас огромная честь выполнить поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина и вручить всей огромной команде „Артека“ Орден Почета!» — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Сейчас детский центр участвует в самых разных нацпроектах, большая стройка не заканчивается. В планах — превратить «Артек» в лучшее место на земле. Место, где воспитывают будущее нашей страны.