В пролете: пассажиры еще трех рейсов Turkish Airlines остались без багажа

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Пассажиры еще трех рейсов Turkish Airlines остались без багажа

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Авиакомпания официально пока никак не комментировала ситуацию.

Вернувшиеся из Антальи пассажиры остались без чемоданов. Как сообщают туристы, Turkish Airlines потеряла их багаж. Чтобы отдать заявление на утерю, во Внуково выстроилась огромная очередь.

На этот раз вещей лишились пассажиры сразу трех рейсов. Это уже второй случай за последние дни. В субботу без багажа остались люди, прилетевшие из Антальи в Москву на пяти самолетах.

Тогда отсутствие чемоданов объяснили ограничениями по максимальной взлетной массе воздушных судов. Вещи отправили другими рейсами, например, через Стамбул.

Компания Turkish Airlines официально ситуацию пока никак не комментирует.

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