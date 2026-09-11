Пакистан ускорит работу над созданием Банка развития ШОС

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 13 0

Завершить процесс Исламабад рассчитывает до саммита организации в сентябре 2027 года.

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Пакистан намерен включить создание Банка развития Шанхайской организации сотрудничества в число ключевых проектов своего председательства в ШОС в 2026–2027 годах. Об этом посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи заявил в интервью «Известиям».

«Мы считаем, что Банк развития ШОС внесет вклад в экономическое и социальное развитие всего региона. Пакистан сделает все возможное, чтобы процесс создания банка был завершен во время нашего председательства, которое закончится саммитом в Исламабаде в сентябре 2027 года. Но это долгий процесс», — сказал дипломат.

Очередной этап консультаций по проекту запланирован на середину сентября. Сначала инициативу рассмотрят эксперты, затем обсуждение продолжится на министерском уровне. После этого вопрос о создании финансового института планируют вынести на рассмотрение глав государств ШОС.

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