США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 225 0

Пока неясно, как долго продлится пауза.

США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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США отменили запланированные консультации с Россией, посвященные нормализации работы дипломатических представительств двух стран. Об этом 16 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, встреча должна была пройти в рамках двустороннего диалога по устранению факторов, мешающих полноценному функционированию посольств. Однако американская сторона отменила ее в одностороннем порядке.

«Очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению „раздражителей“ в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она также выразила надежду, что пауза в этом диалоге не затянется и взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова заметила российский триколор в видеообращении Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД России отреагировала на этот эпизод ироничным комментарием в в своем Telegram-канале. В правой верхней части полотна, на фоне которого выступал Зеленский, отчетливо видны полосы белого, синего и красного оттенков, которые напоминают цвета российского флага.

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