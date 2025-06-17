За сутки в Сочи выпала месячная норма осадков

В Сочи сегодня устраняют катастрофические последствия двойного удара стихии. На город обрушились мощные ливни. Всего за несколько часов выпала месячная норма осадков. И в то же время, Красную Поляну накрыл снегопад. За тем, как один из главных курортных городов страны приходит в себя, следит корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Это все Ира затопила. Небольшая и тихая обычно речушка не просто вышла из берегов — разлилась по всему району.

Мост через реку за несколько минут стал частью спонтанной акватории. А вместе с ним и кусок шоссе, ведущий в центральную часть Сочи. И пока мощнейший поток выворачивал бордюры, по трассе плыли автомобили, но хотя бы под контролем водителей. А, например, в другом районе, машины двигались уже по течению, без хозяев.

Там, откуда вода ушла, хорошо видны последствия непогоды. Многие автомобили просто смыло, и сейчас их владельцы пытаются как-то попасть в свой транспорт.

Намного серьезнее последствия могли бы быть на другом участке дороги. Оползень захватил с собой огромные валуны, которые с легкостью раздавили бы любую «легковушку», а выкатились они на оживленную федеральную трассу. И пока часть коммунальщиков разбирались с селевым сходом, спасатели переправляли людей в другом пострадавшем от стихии месте.

Часть улицы Виноградная в центральном Сочи на несколько часов можно было бы переименовать в Речную и Очень бурную. Вода до домов не дошла, но у порога теперь без лопаты не пройти.

Всего за сутки в курортной столице России выпала месячная норма осадков. Горы, и вовсе, середину июня встретили припорошенные снегом. Не говоря уже об обстановке в море, где на горизонте то и дело прогуливались смерчи. Штормовое предупреждение продолжает действовать, по прогнозам синоптиков дожди закончатся только к концу завтрашнего дня.