Иран начал очередную масштабную атаку на Израиль
Иран нанес удары по штаб-квартире «Моссада» в Израиле
Фото, видео: Reuters/HAMID AMLASHI; 5-tv.ru
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Исламская республика заявила об уничтожении стратегических позиций противника.
Несколько минут назад Иран начал самую масштабную атаку на Израиль. При этом использует новое передовое оружие и сотни высокоточных беспилотников большой дальности. Об этом сообщают в КСИР.
Ранее исламская республика уже запустила несколько десятков ракет. Под огнем оказались центральные районы Израиля. «Железный купол» не смог полностью отразить атаку. Зафиксировано четыре попадания.
Иранская армия заявила, что уничтожила «стратегические позиции» Израиля, кроме того, нанесла удар по центрам «Моссада» и военной разведки. Всего за сегодня известно о десяти пострадавших в результате атака, люди не успели скрыться в убежищах.
Ответ Тель-Авива последовал незамедлительно. Больше всего разрушений в Тегеране. Как минимум три человека погибли. Сейчас спасатели ищут выживших под завалами. Также в ЦАХАЛ заявили о ликвидации нового главы центрального штаба Ирана.
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