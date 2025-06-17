Трамп: Макрон жаждет внимания общественности

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Президент США раскритиковал французского коллегу за некомпетентность

Фото, видео: TERESA SUAREZ/POOL/EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Американский лидер добавил, что президент Франции постоянно ошибается в своих заявлениях.

Авианосец ВМС США срочно направляется на Ближний Восток для помощи Израилю. Об этом заявил телеканал Fox News. На борту может быть около сотни самолетов и вертолетов. При этом Трамп пригрозил жестким ответом, если Тегеран атакует американские силы в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке стал поводом для новых разногласий между лидерами Европы и США. Глава Белого дома срочно покинул саммит «Большой семерки». Президент Франции Эммануэль Макрон связал отъезд с работой над прекращением огня между Ираном и Израилем. Но американский лидер тут же раскритиковал его за некомпетентность.

По словам Трампа, он едет в Вашингтон раньше для чего-то более грандиозного. А Макрон в своих заявлениях постоянно ошибается и просто жаждет внимания общественности.

Тема:
Война Израиля и Ирана
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