Трамп: Макрон жаждет внимания общественности

Американский лидер добавил, что президент Франции постоянно ошибается в своих заявлениях.

Авианосец ВМС США срочно направляется на Ближний Восток для помощи Израилю. Об этом заявил телеканал Fox News. На борту может быть около сотни самолетов и вертолетов. При этом Трамп пригрозил жестким ответом, если Тегеран атакует американские силы в регионе.

Конфликт на Ближнем Востоке стал поводом для новых разногласий между лидерами Европы и США. Глава Белого дома срочно покинул саммит «Большой семерки». Президент Франции Эммануэль Макрон связал отъезд с работой над прекращением огня между Ираном и Израилем. Но американский лидер тут же раскритиковал его за некомпетентность.

По словам Трампа, он едет в Вашингтон раньше для чего-то более грандиозного. А Макрон в своих заявлениях постоянно ошибается и просто жаждет внимания общественности.