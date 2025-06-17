Трамп: Макрон жаждет внимания общественности
Президент США раскритиковал французского коллегу за некомпетентность
Фото, видео: TERESA SUAREZ/POOL/EPA/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Американский лидер добавил, что президент Франции постоянно ошибается в своих заявлениях.
Авианосец ВМС США срочно направляется на Ближний Восток для помощи Израилю. Об этом заявил телеканал Fox News. На борту может быть около сотни самолетов и вертолетов. При этом Трамп пригрозил жестким ответом, если Тегеран атакует американские силы в регионе.
Конфликт на Ближнем Востоке стал поводом для новых разногласий между лидерами Европы и США. Глава Белого дома срочно покинул саммит «Большой семерки». Президент Франции Эммануэль Макрон связал отъезд с работой над прекращением огня между Ираном и Израилем. Но американский лидер тут же раскритиковал его за некомпетентность.
По словам Трампа, он едет в Вашингтон раньше для чего-то более грандиозного. А Макрон в своих заявлениях постоянно ошибается и просто жаждет внимания общественности.
- 18 июн
- Последствия неминуемы: Иран может стать для США «вторым Вьетнамом»
- 18 июн
- Иран принял меры по защите своих ядерных объектов
- 18 июн
- Израильская ракета поразила свой же объект
- 18 июн
- Иран запустил по Израилю более 400 ракет и сотни дронов
- 17 июн
- В МИД РФ потребовали от МАГАТЭ отчет по ударам Израиля по Ирану
- 17 июн
- Reuters: США направляют дополнительные истребители на Ближний Восток
- 17 июн
- Трамп объявил о полном контроле США над иранским воздушным пространством
- 17 июн
- Трамп допустил удары США по ядерным объектам в Иране
- 17 июн
- Израиль готовит новые атаки на Иран
- 17 июн
- Лавров и глава МИД Египта выступили за прекращение боев между Ираном и Израилем
Читайте также
80%
Нашли ошибку?