Семье погибшего корреспондента «Известий» Федорчака передали орден Мужества

Родителям корреспондента «Известий» Александра Федорчака передали орден Мужества, которым журналист был награжден посмертно. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества Александра Федорчака 17 апреля. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества <…> Федорчака Александра Сергеевича», — сказано в документе.

Орденом Мужества также были посмертно награждены корреспонденты Первого канала Анна Прокофьева и оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов. Кроме того, медаль «За Отвагу» получил оператор Дмитрий Волков, получивший ранение в Белгородской области.

О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал над репортажем на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), но попал под обстрел артиллерии ВСУ. Александр был профессионалом своего дела и настоящим патриотом России.