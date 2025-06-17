Семье погибшего корреспондента «Известий» Федорчака передали орден Мужества

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 42 0

Президент РФ Владимир Путин наградил корреспондента посмертно.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Родителям корреспондента «Известий» Александра Федорчака передали орден Мужества, которым журналист был награжден посмертно. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества Александра Федорчака 17 апреля. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества <…> Федорчака Александра Сергеевича», — сказано в документе.

Орденом Мужества также были посмертно награждены корреспонденты Первого канала Анна Прокофьева и оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов. Кроме того, медаль «За Отвагу» получил оператор Дмитрий Волков, получивший ранение в Белгородской области.

О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал над репортажем на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), но попал под обстрел артиллерии ВСУ. Александр был профессионалом своего дела и настоящим патриотом России.

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