Трамп допустил удары США по ядерным объектам в Иране

Особенно по подземному заводу по обогащению урана в Фордо.
Фото: Reuters/Suzanne Plunkett
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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана. Об этом стало известно из сообщения агентства Axios, опубликованного 17 июня.
«Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения к войне и нанесения удара США по ядерным объектам Ирана, особенно по подземному заводу по обогащению урана в Фордо», — говорится в материале.
Сообщается, что глава Соединенных Штатов проведет встречу с представителями своей администрации по вопросам национальной безопасности в стенах Белого дома. Цель встречи — обсуждение и принятие решений по поводу политики США в контексте конфликта между Израилем и Ираном.
Ранее во вторник Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции.
«Безусловная капитуляция!» — написал он в социальной сети Truth Social прописными буквами.
Он также сообщил, что в данный момент США не планируют устранять верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но у них есть такая возможность, и они знают, где он находится.
Кроме того, Трамп отметил, что не хотел бы привлекать американские вооруженные силы к конфликту между Ираном и Израилем, но подчеркнул, что терпение США на исходе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп досрочно уехал с саммита G7 в Канаде.
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