Петербургский международный экономический форум стартует сегодня

Принять участие в мероприятиях ПМЭФ-2025 планируют 20 тысяч человек из 140 стран.

Считанные часы остаются до старта главного делового события года — Петербургского экономического форума. В город уже прибыли гости со всего мира. Принять участие в мероприятиях ПМЭФ планируют 20 тысяч человек из 140 стран.

В первый день пройдут несколько сессий о развитии бизнеса в формате БРИКС, откроются дискуссионные площадки. Ожидается, что сумма заключенных контрактов превысит семь триллионов рублей.

Параллельно в Петербурге пройдет фестиваль культуры и спорта, который включает в себя более 30 разных событий — выставки, экскурсии, театральные постановки, велогонку и заплыв на сапбордах.

Ну, а главное событие, которое ждут во всем мире — пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.

На полях форума работает студия «Известий». Наши коллеги проведут десятки интервью — с главами министерств, предпринимателями и иностранными гостями.