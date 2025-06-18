Петербургский международный экономический форум стартует сегодня
ПМЭФ-2025 стартует 18 июня
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов; 5-tv.ru
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Принять участие в мероприятиях ПМЭФ-2025 планируют 20 тысяч человек из 140 стран.
Считанные часы остаются до старта главного делового события года — Петербургского экономического форума. В город уже прибыли гости со всего мира. Принять участие в мероприятиях ПМЭФ планируют 20 тысяч человек из 140 стран.
В первый день пройдут несколько сессий о развитии бизнеса в формате БРИКС, откроются дискуссионные площадки. Ожидается, что сумма заключенных контрактов превысит семь триллионов рублей.
Параллельно в Петербурге пройдет фестиваль культуры и спорта, который включает в себя более 30 разных событий — выставки, экскурсии, театральные постановки, велогонку и заплыв на сапбордах.
Ну, а главное событие, которое ждут во всем мире — пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.
На полях форума работает студия «Известий». Наши коллеги проведут десятки интервью — с главами министерств, предпринимателями и иностранными гостями.
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