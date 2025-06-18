В Челябинске двухлетний ребенок выпал из окна с седьмого этажа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

Мальчик получил серьезные переломы, но остался жив.

В Челябинске двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

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В Челябинске двухлетний ребенок выпал из окна на седьмом этаже вместе с москитной сеткой. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«По этому факту проводится проверка. Мальчик госпитализирован. Призываем всех родителей следить за детьми и понимать, что москитная сетка — не преграда для малыша. Не разрешайте вашим детям играть на подоконниках», — заявили в ведомстве.

Предварительно известно, что ребенок облокотился на москитную сетку, когда окно было открыто. Барьер не защитил малыша от падения. Под окнами росли кустарники, падение на них сохранило жизнь мальчику. Однако он получил серьезные травмы и сейчас находится в реанимации.

По информации URA.RU, родители оставили ребенка с бабушкой и уехали. Соседи отзываются о семье как о благополучной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти полуторагодовалая девочка выпала с 4 этажа и выжила. Ребенок проживал с безработной матерью и ее сожителем в трехкомнатной квартире. В момент происшествия мать находилась рядом с девочкой, но внимания на нее не обращала.

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