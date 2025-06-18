Кыстыбай и филе конины: сколько стоит обед для гостей и участников ПМЭФ-2025

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 58 0

Обед на ПМЭФ-2025 стоит 12 тысяч рублей

Кыстыбай и филе конины: сколько стоит обед для гостей и участников ПМЭФ-2025

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2025

Посетителям предлагается на выбор четыре сета.

Обед на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ресторане «Башкортостан» обойдется гостям и участникам мероприятия в 12 тысяч рублей, выяснил 5-tv.ru.

Посетителям предлагают на выбор четыре варианта обеда, каждый из которых стоит 12 тысяч рублей.

В первом варианте гости и участники форума могут выбрать кыстыбый с картофелем, а также филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами.

Второй вариант обеда — салат с подкопченным ростбифом из конины, а также манты с бараниной и картофелем.

Третий сет — лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, нежным муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина.

Четвертый сет состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.

К каждому такому варианту обеда предлагается на выбор кофе, чай, домашний лимонад или бокал вина.

Фото: 5-tv.ru

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Для участия в форуме в Северную столицу приехали представители 137 стран. Каждой из них предоставлено свое место на полях форума.

Пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина запланирована на 20 июня. Российский лидер обсудит вопросы развития отечественной экономики и международного экономического сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге стартует ПМЭФ-2025.

Тема:
ПМЭФ 2025
18 июн
Президент Республики Сербской приехал на ПМЭФ
18 июн
Ювелирный труд: на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа»
18 июн
Орешкин указал на появление новых центров экономического роста в мире
18 июн
Глава НСПК: финансовые технологии упрощают жизнь россиян
18 июн
Форум готов распахнуть свои двери: в Петербурге стартует ПМЭФ-2025
18 июн
Плюс 20%: объем контрактов на ПМЭФ-2025 может достигнуть 7,5 трлн рублей
18 июн
Награды отца Владимира Путина продемонстрируют на ПМЭФ-2025
18 июн
Петербургский международный экономический форум стартует сегодня
17 июн
Биометрия станет доступна на внутренних рейсах в Пулково в дни ПМЭФ
17 июн
В преддверии ПМЭФ прошел круглый стол дискуссионного клуба «Валдай»
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.71
0.20 90.75
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Президент Республики Сербской приехал на ПМЭФ
11:05
Ювелирный труд: на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа»
10:56
Орешкин указал на появление новых центров экономического роста в мире
10:53
Глава НСПК: финансовые технологии упрощают жизнь россиян
10:38
Кыстыбай и филе конины: сколько стоит обед для гостей и участников ПМЭФ-2025
10:10
С какой операции лучше начинать омоложение лица — советы пластического хирурга

Сейчас читают

Украина выжимает собственный газ в хранилища
Шоу-биз за неделю: Гордон простила Седокову, а Гогунский учит женщин жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025