Кыстыбай и филе конины: сколько стоит обед для гостей и участников ПМЭФ-2025

Посетителям предлагается на выбор четыре сета.

Обед на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ресторане «Башкортостан» обойдется гостям и участникам мероприятия в 12 тысяч рублей, выяснил 5-tv.ru.

Посетителям предлагают на выбор четыре варианта обеда, каждый из которых стоит 12 тысяч рублей.

В первом варианте гости и участники форума могут выбрать кыстыбый с картофелем, а также филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами.

Второй вариант обеда — салат с подкопченным ростбифом из конины, а также манты с бараниной и картофелем.

Третий сет — лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, нежным муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина.

Четвертый сет состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.

К каждому такому варианту обеда предлагается на выбор кофе, чай, домашний лимонад или бокал вина.

Фото: 5-tv.ru

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Для участия в форуме в Северную столицу приехали представители 137 стран. Каждой из них предоставлено свое место на полях форума.

Пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина запланирована на 20 июня. Российский лидер обсудит вопросы развития отечественной экономики и международного экономического сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге стартует ПМЭФ-2025.