Кыстыбай и филе конины: сколько стоит обед для гостей и участников ПМЭФ-2025
Обед на ПМЭФ-2025 стоит 12 тысяч рублей
Фото: 5-tv.ru
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Посетителям предлагается на выбор четыре сета.
Обед на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ресторане «Башкортостан» обойдется гостям и участникам мероприятия в 12 тысяч рублей, выяснил 5-tv.ru.
Посетителям предлагают на выбор четыре варианта обеда, каждый из которых стоит 12 тысяч рублей.
В первом варианте гости и участники форума могут выбрать кыстыбый с картофелем, а также филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами.
Второй вариант обеда — салат с подкопченным ростбифом из конины, а также манты с бараниной и картофелем.
Третий сет — лосось слабой соли со свежим салатом, маринованным зеленым яблоком, нежным муссом из свеклы и цитрусовой заправкой и палтус на подушке из молодого шпината с соусом из белого вина.
Четвертый сет состоит из севиче из тунца со свежей клубникой и соусом чили-маракуйя и филе лосося с печеным бататом, апельсиновым гелем и цитрусовым соусом.
К каждому такому варианту обеда предлагается на выбор кофе, чай, домашний лимонад или бокал вина.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».
Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Для участия в форуме в Северную столицу приехали представители 137 стран. Каждой из них предоставлено свое место на полях форума.
Пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина запланирована на 20 июня. Российский лидер обсудит вопросы развития отечественной экономики и международного экономического сотрудничества.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге стартует ПМЭФ-2025.
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