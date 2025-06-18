Военные ВС РФ освободили населенные пункты Долгенькое в Харьковской области и Новониколаевка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что населенные пункты удалось освободить благодаря усилиям группировок войск «Север» и «Запад».

По военным объектам киевского режима были нанесены удары оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

«Нанесено поражение цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре авиационные бомбы JDAM, семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 236 украинских беспилотников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ уничтожили хорватскую реактивную систему RAK-SA-12 в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.