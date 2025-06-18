Глава РФПИ встретился с членами Американской торговой палаты на ПМЭФ-2025

С делового завтрака начался день американской делегации. На встрече собрались представители 80 компаний, которые продолжают работать в России. Бизнесмены из США подчеркивают, что это продолжение диалога. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже провел ряд таких встреч. Ожидается, что РФПИ на форуме подпишет более десяти соглашений с российскими и зарубежными партнерами. Подробнее расскажет обозреватель «Известий» Антон Золотницкий

Рабочий завтрак — только на первый взгляд неформальная встреча. Официанты разносят еду и напитки, но к ним притрагиваются мало. Больше обсуждают совместное будущее. Общее убеждение: у российского и американского бизнеса оно есть.

Многие из тех, кто собрался в этом зале, ведут свой бизнес в России больше двадцати лет. Они и не собирались уходить. И наоборот, говорят об укреплении связей.

Здесь — представители 80 компаний. Все те, кто не испугался санкций и давления. То есть надежные партнеры нашей страны, которые в сумме вложили в российскую экономику больше 100 миллиардов долларов.

«У нас есть компании из финансовой сферы, фармацевтики, IT, компании повседневного спроса. И, я думаю, сегодня здесь представлен самый широкий круг компаний из разных секторов», — отметил президент, главный исполнительный директор американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

В разговоре с «Известиями» президент американской торговой палаты в России подчеркивает: это не возобновление, а продолжение диалога. Российский фонд прямых инвестиций уже проводил несколько подобных встреч. И главное — смог донести до новой администрации Белого дома простую истину: санкции больше вредят тем, кто их вводит.

«Я считаю, что это действительно очень важный момент. Как вы помните, около четырех с половиной месяцев назад мы сообщали, что, по нашим оценкам, американский бизнес потерял около 300 миллиардов долларов упущенной выгоды из-за ухода из России. И мы достаточно широко об этом говорили. Вы знаете, AmCham тоже передавала много этой информации американским властям», — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российская экономика при этом показывает уверенный и стабильный рост. В прошлом году — больше четырех процентов ВВП. Мы готовы сотрудничать в самых разных сферах: на встрече упоминалась разработка редкоземельных металлов, нефтегазовый сектор в Арктике. Конечно, IT. Неудивительно, что вернуться хотели бы многие.

«Россия всегда считалась стратегическим рынком для западных компаний. Это большой, важный рынок с большим количеством ресурсов — человеческих и природных. Поэтому, я думаю, естественно, что компании хотят работать в России», — добавил Эйджи.

Свои двери Россия не закрывала. Но будет предметно оценивать действия каждого, кто покинул наш рынок. И главное — не потерпит угроз отечественному бизнесу и национальным интересам.

На российско-американском треке впереди еще много работы. Со стороны США, к примеру, действует запрет на новые инвестиции в России. На встрече договорились поступательно решать каждую проблему.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».