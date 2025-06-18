Число набравших на ЕГЭ более 60 баллов выросло с 166 тысяч до 184

Число выпускников, сдавших ЕГЭ по естественно-научным предметам на свыше 60 баллов, выросло с 166 тысяч до 184 по сравнению с 2024 годом. Об этом в студии «Известий» рассказал глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на ПМЭФ-2025.

Эта статистика позволит сделать конкурс в университеты более качественным. Если раньше в технических университетах фиксировались недоборы, то теперь вузы смогут выбирать из лучших.

«Выбрав лучших, вуз подготовит лучших инженеров, которые так необходимы для нашей страны», — отметил Музаев.

Количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов, продолжает уменьшаться.

На 10% выросло число выпускников, решивших сдавать профильную математику — это более 30 тысяч школьников за год. При этом средний балл не упал.

«Снова качественно они сохранили средний балл — 62, и та дельта, о которой я говорил „60 +“ — увеличение со 166 тысяч до 184 тысяч. Снова это более качественный набор этого года», — заключил Музаев.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что доля выбравших ЕГЭ по естественно-научным предметам выросла в 2025 году.