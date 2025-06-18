Доля выбравших ЕГЭ по естественно-научным предметам выросла в 2025 году

В 2025 году выросло число участников ЕГЭ по естественно-научным предметам. Об этом в студии «Известий» рассказал глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на ПМЭФ-2025.

Основные дни сдачи ЕГЭ закончились. На этой неделе начинаются резервные, однако Музаев отметил, что большинству выпускников они не понадобятся.

«Подавляющая часть выпускников не будет участвовать в дальнейших резервных днях. И, исходя из этой статистики, уже можно сделать достаточно уверенные выводы по средним баллам, по количеству участников — то, что мы любим обсуждать как итоги экзаменов», — сказал глава Рособрнадзора.

Музаев подчеркнул, что 2025 год стал успешным. Во многом потому, что решилась проблема с естественно-научными предметами: химией, биологией, математикой и физикой. По данным статистики, раньше их сдавали реже и, как правило, хуже.

«Инженерные науки, инженерные кадры — это самая сейчас необходимая для экономики задача перед высшим и общим образованием. Так вот, успех этого года, что по всем естественно-научным предметам мы получили значительный рост количества участников экзамена. Они не просто заявились — они пришли на экзамены. И не просто пришли на экзамен — они сдали», — рассказал Музаев.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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