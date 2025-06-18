Прощай, баба Шура: перипетии судьбы звезды фильма «Любовь и голуби» Натальи Теняковой

Вдова Сергея Юрского не дожила до своего 81-летия всего полмесяца. Через что прошла актриса, ставшая легендой?

Наталья Тенякова всегда отличалась своим трудолюбием и самоотдачей в работе. Актриса сыграла множество ролей, но в памяти многих она осталась именно как баба Шура из фильма «Любовь и голуби». Вдова Сергея Юрского и не подозревала, что ее жизнь так резко оборвется. Несмотря на возраст, она продолжала выступать в театре даже после смерти своего мужа.

Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

До последнего вздоха

Артистка относилась к своей деятельности не как к работе, но как к службе. О ее смерти сообщили в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Коллеги актрисы за долгие годы совместной работы смогли сблизиться с ней, понять ее душу, поэтому в творческом коллективе не нашлось никого, кто бы не смог в должной мере оценить утрату Теняковой.

«Великое горе. Потеря фундаментальная, подкашивающая», — отметили в театре.

Как заявили коллеги, Тенякова была не просто частью труппы, она стала ее столпом. Талант актрисы сложно было переоценить, а ее отношение к работе делало артистку настоящим «природным явлением».

Для многих Наталья служила ориентиром, некой планкой, заставляющей всех членов художественного коллектива выкладываться по полной. Но при этом, как отметили в театре, Тенякова оставалась честным, добрым и обаятельным человеком. Вероятно, именно это позволило актрисе добиться успеха, несмотря на многочисленные трудности и невзгоды.

И не думала быть актрисой

Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

Наталья Тенякова столкнулась со сложностями жизни сразу, как появилась на свет. Артистка родилась в Ленинграде в 1944 году, спустя несколько месяцев после снятия блокады.

Будущую легенду театра мир встретил концом Великой Отечественной войны, голодом и болью. И, еще будучи маленькой девочкой, она все это прочувствовала, ведь, как заявляли ее родители, как только было объявлено о победе советских войск, малютка захлопала в ладоши.

Еще в детстве Тенякова стала интересоваться искусством, что сильно поразило ее родных. Будущая артистка родилась в семье инженера и техника, никто из ее родителей и не задумывался о театре, однако их дочь будто чувствовала душой свое собственное призвание и тянулась к нему.

Препятствовать мечтам Теняковой никто не стал. Уже в первом классе маленькая Наташа доказала всем, что обладает особым видением и изобретательностью. Девочка участвовала в детском утреннике, где должна была, как и ее подруги, появиться в образе снежинки, но вместо этого она выбрала образ Кота в сапогах. Жизнь и энтузиазм так и били ключом из будущей артистки, и родители всячески это поддерживали.

Но при этом мать и отец Теняковой все же верили, что их дочь посвятит жизнь педагогике, а не сцене. Юная Наталья была застенчивой и тихой девочкой, проводящей свободное время за чтением книг о персонажах, в которых она вживалась всей душой, перенимая все новые эмоции и чувства. Но о все разрастающемся таланте начинающая актриса не могла признаться даже себе.

Однажды Тенякова чуть полностью не отказалась от таящейся в ее сердце мечты. Это случилось, когда в школе появился театральный кружок, и Наталья приняла участие в его деятельности.

Во время одной из постановок юной артистке досталась роль горничной, и она случайно забыла придержать крышку, когда наливала чай, и та упала в кружку. Будущую звезду никто и не подумал осмеивать за такой промах, но она сама решила, что недостойна театра.

Только учительница, Юлия Александровна, смогла углядеть талант в Теняковой и вернуть ей веру в себя. Начинающая актриса, несмотря на ожидания родителей, подала документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, куда ее и приняли. Мать Натальи так любила свою наследницу, что быстро приняла ее выбор, но вот от отца артистке еще год пришлось скрывать свою учебу.

Первые шаги на сцене

Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

Наставником Теняковой стал заслуженный артист РСФСР Борис Зон, которого она всегда вспоминала с уважением и благодарностью. Как отмечала актриса, ее педагог никогда не пытался ограничивать своих учеников, давая им свободу и право на создание своего уникального стиля.

До встречи с Борисом Зоном артистка не раз переживала из-за своего голоса, в котором всегда слышалась легкая хрипотца. Как заметила Тенякова, попади она к другому педагогу, то эту особенность бы точно постарались как-то убрать. Но наставник артистки, наоборот, помог ей поверить в свой собственный стиль, вступая в споры с другими специалистами.

Подобный подход сильно сказался на Теняковой. Она начала верить в себя и свою интуицию. Стоило артистке впервые выйти на сцену во время постановки спектакля «Машенька», зрители отметили, что она будто была рождена для театра. Педагоги заявляли, что актриса настолько вживалась в своих героев, что ее речи звучали не как заученные, но как рожденные в моменте из глубины души.

«Научить играть, „как Тенякова“, и даже описать ее обаяние невозможно», — отметили в театре МХАТ имени А. П. Чехова.

Во многом такого эффекта артистка достигала благодаря подходу, который ей привил Зон. Тенякова не просто учила роль, но изучала всю биографию своего персонажа, пыталась пропустить ее через себя, прожить ее. В итоге каждый герой постановки, которого играла артистка, становился ее частью.

Во времена своих первых успехов в студенческие годы Тенякова повстречала своего первого мужа. Чувственная и пылкая душа не устояла перед обаянием будущего народного артиста Российской Федерации Льва Додина. Однако счастья в этом романе актриса так и не нашла, и влюбленные развелись вскоре после свадьбы, не успев завести детей.

В итоге Тенякова решила отдать всю себя работе, не размениваясь на интриги, не ища любви. Сразу после окончания института ее взяли в труппу Театра имени Ленинского комсомола, где артистка и смогла в полной мере проявить свой талант.

Стоило Наталье дебютировать, как ей сразу начали давать главные роли в постановках. Так Тенякова блистала в спектаклях «Дни нашей жизни» и «Трехгрошовая опера».

О набирающей популярность актрисе стали говорить многие коллеги, из-за чего ее пригласили принять участие в телеспектакле «Большая кошачья сказка». Именно там она повстречала народного артиста РСФСР Сергея Юрского.

Кумир многих был старше Теняковой на девять лет, но это не помешало ей, как она сама отметила, потерять голову от влюбленности. Вот только на тот момент избранник актрисы уже состоял в отношениях.

Пик славы и счастья

Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

Но Тенякова не могла ничего поделать со своим пылким сердцем. Она искренне любила Юрского, всячески старалась поддерживать его во всех трудностях, быть рядом. В итоге и талантливый актер начал испытывать теплые чувства к своей коллеге. Вскоре у артистов завязался тайный роман, который продлился несколько лет, пока они наконец не поженились в 1970 году.

В это же время Тенякова всю себя посвящала работе на новом месте. Народный артист СССР Георгий Товстоногов пригласил актрису в ленинградский Большой драматический театр. В то время там играли одни из лучших актеров страны, которые сразу оценили талант новой коллеги.

«БДТ был великий театр. Столько личностей! И такая культура, теперь утерянная, совсем утерянная. А у Товстоногова была эта культура», — вспоминала Тенякова спустя время.

Актрисе вновь стали доставаться главные роли. Ее пытались сравнивать с другими артистками, но каждый раз приходили к выводу, что это невозможно, ведь Тенякова обладала своим уникальным стилем и обаянием. Актрису задействовали в постановках по произведениям Николая Гоголя, Михаила Булгакова и Максима Горького, и каждый раз она отыгрывала так, словно была рождена для этих ролей.

За 12 лет в БДТ Тенякова стала чуть ли не именем нарицательным, но ей пришлось покинуть уже ставший родным театр. Это решение было вынужденным, обусловленным семейными обстоятельствами. Артистка просто последовала за своим мужем в Москву. При этом она боялась, что там не сможет найти себе места. Отъезд полюбившейся многим звезды театра стал тяжелой потерей для культурной столицы.

«Они увезли редкую в нашей профессиональной среде интеллигентность, почти утраченную театральную технику», — вспоминал народный артист Российской Федерации Виктор Гвоздицкий.

Но Москва с теплом встретила Тенякову. Ей быстро нашли место в Театре имени Моссовета и помогли с жильем. Труппа отзывалась об артистке только положительно, восхваляя ее талант, ей предлагали все новые роли. Так актриса сыграла в «Братьях Карамазовых», «Если буду жив», «Вдовий пароход» и других постановках. Но остаться надолго на новом месте артистка не решилась.

Дело в том, что долгое время народный артист СССР Олег Ефремов пытался уговорить Тенякову присоединиться к МХАТу. Когда актрисе предложили роль Раневской в «Вишневом саде» Антона Чехова в 1988 году, она согласилась. О таком успехе другие могли только мечтать, но талант артистки вместе с ее подходом к работе превращал все это в реальность.

В итоге Тенякова успела более чем за 30 лет своей карьеры во МХАТе сыграть Мадлену Бежар в «Кабале святош», Раневскую в «Вишневом саде», Гурмыжскую в «Лесе», а также центральные роли в спектаклях «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды», «Говорит Москва», «9 ряд. 10, 11 место».

Вместе с этим актриса появлялась и на киноэкранах. Наибольшее признание Тенякова получила, сыграв вместе со своим мужем в фильме «Любовь и голуби». Теплая и искренняя игра артистки запала в души многих зрителей, оставив ее в памяти людей в образе бабы Шуры.

Но больше талантливая актриса не сможет порадовать ценителей искусства своей игрой. Наталья Тенякова умерла 18 июня 2025 года, успев остаться в истории отечественной культуры как одна из самых талантливых артисток. Столь сильную утрату сложно оценить словами, поэтому МХАТ и называет потерю театрала «фундаментальной и подкашивающей».