«Россети» вошли в число наиболее лояльных к МСП заказчиков

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 55 0

Награду получила директор по закупкам компании Екатерина Григорьева.

«Россети» вошли в число наиболее лояльных к МСП заказчиков

Фото: Россети

Тема:
ПМЭФ 2025

Корпорация МСП обнародовала результаты ежегодной оценки лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу. «Россети» сохранили место в топ-5 рейтинга. Награду получила директор по закупкам компании Екатерина Григорьева.

Результаты были объявлены на проходящем в первый день ПМЭФ-2025 Российском форуме МСП. При оценке учитывался комплекс показателей, включая объем и динамику закупок, участие заказчиков в программах «выращивания» поставщиков, организацию обучающих мероприятий и др.

В «Россетях» подчеркнули, что уделяют большое внимание партнерским отношениям с МСП, поскольку интеграция таких предприятий в производственную цепочку способствует эффективному развитию сетевого комплекса, созданию рабочих мест в регионах и формированию конкурентной среды. В 2024 году на прямые договоры с МСП пришлось 34% общего объема закупок, а с учетом субподряда — более 70% или около 1 трлн рублей в денежном выражении.

На постоянной основе действует координационный совет, созданный совместно с общественной организацией «ОПОРА России». Регулярно проводятся мероприятия, ориентированные на взаимодействие с МСП. Эта тема стала одной из центральных на Дне поставщика, который в мае «Россети» провели на Кавказском инвестиционном форуме для более чем 200 компаний.

Тема:
ПМЭФ 2025
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