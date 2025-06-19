МАГАТЭ: ядерные объекты Ирана серьезно повреждены

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 100 0

Лишь комплекс в Фордо на данный момент не подвергся разрушениям.

МАГАТЭ: ядерные объекты Иран серьезно повреждены

Фото: Reuters/Heinz-Peter Bader

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Ядерные объекты Ирана серьезно пострадали в результате обстрелов Израиля. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Важный объект в Натанзе был сильно поражен — полностью уничтожен зал обогащения, была выведена из строя электроподстанция и инфраструктура электроснабжения, что напрямую повлияло на важное подземное обогатительное предприятие», — сообщил Гросси.

Еще один объект, который подвергся ударам, находится в Исфахане. Здесь, по словам главы МАГАТЭ, были повреждены несколько зданий. При этом, комплекс в Фордо на данный момент не подвергся разрушениям.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявлял, что подземные заводы Ирана по-прежнему «существуют, ничего с ними не произошло». Об этом российский лидер говорил на встрече с главными редакторами международных информационных агентств, которая проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к проведению международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Тема:
Война Израиля и Ирана
19 июн
Захарова: РФ предостерегает США от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке
19 июн
Свыше 30 человек пострадали при ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву
19 июн
«Не успели прийти на работу»: иранская ракета упала в районе делового центра в Тель-Авиве
19 июн
В Израиле сообщили о попадании иранской ракеты в больницу
19 июн
Израиль ударил по району вблизи тяжеловодного реактора в Иране
19 июн
План нападения США на Иран одобрен
19 июн
«Самолет Судного дня» США прибыл на авиабазу недалеко от Вашингтона
18 июн
В ЦАХАЛ объявили о начале третьей волны ударов по Ирану
18 июн
Иран направил США ноту протеста из-за угроз Трампа в сторону страны
18 июн
Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.72
0.01 90.31
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
Денис Мантуров посетил павильон «Душа России» на ПМЭФ-2025
16:06
«Касается каждого»: Греф о важности государственного регулирования ИИ
16:03
В несколько кликов: пользователи MAX смогут переводить деньги через СБП
15:47
В «Автодоре» предложат штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем
15:40
Песков: РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной
15:39
Телеканал СТС объявил о запуске приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды»

Сейчас читают

Израиль ударил по району вблизи тяжеловодного реактора в Иране
Гимнастки «Небесной грации» завоевали медали на этапе Кубка сильнейших в Сириусе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025