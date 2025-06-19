МАГАТЭ: ядерные объекты Ирана серьезно повреждены

Ядерные объекты Ирана серьезно пострадали в результате обстрелов Израиля. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Важный объект в Натанзе был сильно поражен — полностью уничтожен зал обогащения, была выведена из строя электроподстанция и инфраструктура электроснабжения, что напрямую повлияло на важное подземное обогатительное предприятие», — сообщил Гросси.

Еще один объект, который подвергся ударам, находится в Исфахане. Здесь, по словам главы МАГАТЭ, были повреждены несколько зданий. При этом, комплекс в Фордо на данный момент не подвергся разрушениям.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявлял, что подземные заводы Ирана по-прежнему «существуют, ничего с ними не произошло». Об этом российский лидер говорил на встрече с главными редакторами международных информационных агентств, которая проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к проведению международного экономического форума (ПМЭФ-2025).