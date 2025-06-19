МАГАТЭ: ядерные объекты Ирана серьезно повреждены
Лишь комплекс в Фордо на данный момент не подвергся разрушениям.
Фото: Reuters/Heinz-Peter Bader
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ядерные объекты Ирана серьезно пострадали в результате обстрелов Израиля. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Важный объект в Натанзе был сильно поражен — полностью уничтожен зал обогащения, была выведена из строя электроподстанция и инфраструктура электроснабжения, что напрямую повлияло на важное подземное обогатительное предприятие», — сообщил Гросси.
Еще один объект, который подвергся ударам, находится в Исфахане. Здесь, по словам главы МАГАТЭ, были повреждены несколько зданий. При этом, комплекс в Фордо на данный момент не подвергся разрушениям.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявлял, что подземные заводы Ирана по-прежнему «существуют, ничего с ними не произошло». Об этом российский лидер говорил на встрече с главными редакторами международных информационных агентств, которая проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к проведению международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
- 19 июн
- Захарова: РФ предостерегает США от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке
- 19 июн
- Свыше 30 человек пострадали при ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву
- 19 июн
- «Не успели прийти на работу»: иранская ракета упала в районе делового центра в Тель-Авиве
- 19 июн
- В Израиле сообщили о попадании иранской ракеты в больницу
- 19 июн
- Израиль ударил по району вблизи тяжеловодного реактора в Иране
- 19 июн
- План нападения США на Иран одобрен
- 19 июн
- «Самолет Судного дня» США прибыл на авиабазу недалеко от Вашингтона
- 18 июн
- В ЦАХАЛ объявили о начале третьей волны ударов по Ирану
- 18 июн
- Иран направил США ноту протеста из-за угроз Трампа в сторону страны
- 18 июн
- Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией
Читайте также
80%
Нашли ошибку?