Свыше 30 человек пострадали при ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву
Серьезные повреждения получила израильская больница.
Фото, видео: Ohad Zwigenberg/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иран проводит одну из наиболее массированных атак по территории Израиля. Взрывы в эти минуты раздаются по всей стране. Используют дроны и ракеты. Работают силы ПВО, но физически не могут уничтожить все иранские воздушные цели. Несколько снарядов упали в Тель-Авиве. В городе серьезные разрушения.
Одна из ракет сильно повредила больницу на юге Израиля. Здание частично обрушилось. Оттуда сейчас эвакуируют людей. Масштабные разрушения и на месте других прилетов. Прямо сейчас в Израиле работает корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.
«Я сейчас вижу масштаб колоссальный. Тут полностью уничтожено жилое здание, в котором люди, к сожалению, живут», — отметил корреспондент.
Информации о погибших пока нет, пострадали более 30 человек.
На этом фоне Израиль также бьет по территории Ирана. Этим утром огонь открыли по Тегерану и его окрестностям. По сообщениям местных СМИ, под ударом оказался один из крупнейших в стране ядерных объектов.
- 19 июн
- Захарова: РФ предостерегает США от вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке
- 19 июн
- «Не успели прийти на работу»: иранская ракета упала в районе делового центра в Тель-Авиве
- 19 июн
- В Израиле сообщили о попадании иранской ракеты в больницу
- 19 июн
- Израиль ударил по району вблизи тяжеловодного реактора в Иране
- 19 июн
- МАГАТЭ: ядерные объекты Ирана серьезно повреждены
- 19 июн
- План нападения США на Иран одобрен
- 19 июн
- «Самолет Судного дня» США прибыл на авиабазу недалеко от Вашингтона
- 18 июн
- В ЦАХАЛ объявили о начале третьей волны ударов по Ирану
- 18 июн
- Иран направил США ноту протеста из-за угроз Трампа в сторону страны
- 18 июн
- Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией
Читайте также
80%
Нашли ошибку?