Свыше 30 человек пострадали при ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву

Иран проводит одну из наиболее массированных атак по территории Израиля. Взрывы в эти минуты раздаются по всей стране. Используют дроны и ракеты. Работают силы ПВО, но физически не могут уничтожить все иранские воздушные цели. Несколько снарядов упали в Тель-Авиве. В городе серьезные разрушения.

Одна из ракет сильно повредила больницу на юге Израиля. Здание частично обрушилось. Оттуда сейчас эвакуируют людей. Масштабные разрушения и на месте других прилетов. Прямо сейчас в Израиле работает корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«Я сейчас вижу масштаб колоссальный. Тут полностью уничтожено жилое здание, в котором люди, к сожалению, живут», — отметил корреспондент.

Информации о погибших пока нет, пострадали более 30 человек.

На этом фоне Израиль также бьет по территории Ирана. Этим утром огонь открыли по Тегерану и его окрестностям. По сообщениям местных СМИ, под ударом оказался один из крупнейших в стране ядерных объектов.