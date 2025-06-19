На Украине сотрудники ТЦК поймали мужчину, когда он вышел из дома за сигаретами.

Плененный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Чернец рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) отправили его на передовую с диагнозом «эпилепсия». Видео допроса опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Украинский боевик признался, что уклонялся от мобилизации. Так делали многие военнообязанные: сидели дома, а за продуктами или другими необходимыми покупками отправляли своих жен. Чернец попался, когда вышел в магазин за сигаретами — его вынудили пройти медицинскую комиссию.

«Там комиссия бегом — раз-раз-раз: получил одежку, отправили меня в палатку и отправили проходить базовую военную подготовку. Моя болезнь на дню три-четыре раза может случиться, болит сильно голова», — рассказал боевик.

На диагноз Чернеца никто не обратил внимания, его отправили в состав 155-й механизированной бригады ВСУ. По словам боевика, от учебной подготовки не было никакого толку, а многие мобилизованные и опытные военнослужащие сбегают из своих подразделений. Из 155-й механизированной бригады, например, сбежали свыше 1,7 тысячи человек.

По словам Чернеца, командование не помогало бригаде, напротив, давало спорные поручения на опасных позициях.

«Нас вывезли на позиции. Командование сказало, что с правой стороны будет дом, забегите туда — там расположитесь <…>. И доложите нам там, что видите. <…> Я ехал на смерть. Тупо на смерть. Командование просто кинуло», — заключил пленный боевик.

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