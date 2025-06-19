«Для нас много возможностей»: пошлины Трампа положительно влияют на экономику России
Глава РЭЦ: торговые пошлины Трампа положительно влияют на экономику России
Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru
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Генеральный директор Российского экспортного центра объяснила, почему это на руку нашей стране.
Введение торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом во многом положительно повлияло на Россию и ее экономику. Об этом в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ-2025 заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
По ее словам, действия администрации Трампа направлены на глобальное изменение существующих торговых цепочек. Однако это не всегда получается сделать быстро и односторонне. В результате другие страны, которые раньше были партнерами США, теряют свою конкурентоспособность.
Никишина отметила, что из-за пошлин Трампа многие европейские производители стали менее конкурентоспособными. Россия же не пострадала от этих пошлин, поскольку торговля с США практически отсутствует из-за санкций. В результате торговые связи в мире начали разрушаться, и Россия может занять освободившиеся ниши.
Эксперт подчеркнула, что введение пошлин Трампом изменит состояние мировой торговли, которое существовало ранее. Из-за нововведений со стороны США упала вся мировая торговля, а стоимость проведения внешнеэкономических операций стала выше не только для России, но и для других стран. Это открыло новые возможности для России.
Одна из причин, по которой можно говорить об этих возможностях, — резкое снижение конкурентоспособности европейских компаний из-за экономических санкций. С другой стороны, ресурсоёмкая экономика России может стать более конкурентоспособной на мировых рынках по сравнению со странами, которые зависят от энергии больше, чем Россия.
Кроме того, торговая война между США и Китаем существенно повлияла на ситуацию. Она ограничила импорт китайско-американских товаров, что вынудило Китай искать новые рынки, например, в России. В результате товары, которые были недоступны из-за санкций, станут более доступными.
Также введение пошлин Трампа привело к кризису доверия к глобализации. Многие страны стремятся к большему технологическому суверенитету, чтобы уйти от монопольной зависимости. Это стимулирует диверсификацию сотрудничества с другими странами, включая Россию, которая может предложить альтернативные технологические решения.
«У нас есть множество проектов и с искусственным интеллектом, и с цифровизацией, и с развитием других областей технологических прорывов: беспилотники, медицинские технологи. Здесь для нас много возможностей», — подчеркнула Никишина.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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