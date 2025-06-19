«Для нас много возможностей»: пошлины Трампа положительно влияют на экономику России

Генеральный директор Российского экспортного центра объяснила, почему это на руку нашей стране.

Введение торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом во многом положительно повлияло на Россию и ее экономику. Об этом в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ-2025 заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

По ее словам, действия администрации Трампа направлены на глобальное изменение существующих торговых цепочек. Однако это не всегда получается сделать быстро и односторонне. В результате другие страны, которые раньше были партнерами США, теряют свою конкурентоспособность.

Никишина отметила, что из-за пошлин Трампа многие европейские производители стали менее конкурентоспособными. Россия же не пострадала от этих пошлин, поскольку торговля с США практически отсутствует из-за санкций. В результате торговые связи в мире начали разрушаться, и Россия может занять освободившиеся ниши.

Эксперт подчеркнула, что введение пошлин Трампом изменит состояние мировой торговли, которое существовало ранее. Из-за нововведений со стороны США упала вся мировая торговля, а стоимость проведения внешнеэкономических операций стала выше не только для России, но и для других стран. Это открыло новые возможности для России.

Одна из причин, по которой можно говорить об этих возможностях, — резкое снижение конкурентоспособности европейских компаний из-за экономических санкций. С другой стороны, ресурсоёмкая экономика России может стать более конкурентоспособной на мировых рынках по сравнению со странами, которые зависят от энергии больше, чем Россия.

Кроме того, торговая война между США и Китаем существенно повлияла на ситуацию. Она ограничила импорт китайско-американских товаров, что вынудило Китай искать новые рынки, например, в России. В результате товары, которые были недоступны из-за санкций, станут более доступными.

Также введение пошлин Трампа привело к кризису доверия к глобализации. Многие страны стремятся к большему технологическому суверенитету, чтобы уйти от монопольной зависимости. Это стимулирует диверсификацию сотрудничества с другими странами, включая Россию, которая может предложить альтернативные технологические решения.

«У нас есть множество проектов и с искусственным интеллектом, и с цифровизацией, и с развитием других областей технологических прорывов: беспилотники, медицинские технологи. Здесь для нас много возможностей», — подчеркнула Никишина.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».