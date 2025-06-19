«Новая элита»: Филимонов о назначении участников СВО на руководящие должности
Филимонов назвал участников СВО новой элитой России
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Недавно ветеран спецоперации Антон Тропин возглавил Нюксенский округ Вологодской области.
Участники СВО — новая элита России. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.
«Мы подбираем кадры из числа ветеранов боевых действий, бывших участников специальной военной операции для того, чтобы рассматривать их в качестве руководителей органов власти, субъекта и муниципалитетов», — рассказал губернатор.
Ветеран СВО Антон Тропин стал врио главы Нюксенского округа Вологодской области. Он сменил Юлию Шевцову, которая была отправлена в отставку ввиду «непорядочного поведения ее дочери», напомнил Филимонов.
«Что касается поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, я бы хотел сказать, что в Вологодской области мы на эти цели направили уже более шести миллиардов рублей средств областного бюджета», — добавил губернатор.
Военнослужащих не разделяют на категории — все они «герои, лучшие, русские воины», подчеркнул Филимонов.
«И, конечно же, что касается перспективы назначения ветеранов боевых действий и участников СВО на руководящие должности, то это для нас один из приоритетов в управленческой работе, потому что это новая элита России, как сказал наш президент. И я полностью согласен с этим подходом», — заключил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Цивилев указал на важность доступной энергетики.
- 19 июн
- Банк «РОССИЯ» и «БИО-ТОН» договорились обеспечить развитие российского АПК
- 19 июн
- Денис Мантуров посетил павильон «Душа России» на ПМЭФ-2025
- 19 июн
- «Касается каждого»: Греф о важности государственного регулирования ИИ
- 19 июн
- В несколько кликов: пользователи MAX смогут переводить деньги через СБП
- 19 июн
- В «Автодоре» предложат штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем
- 19 июн
- Песков: РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной
- 19 июн
- Телеканал СТС объявил о запуске приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды»
- 19 июн
- Решетников: рынок труда в России останется трудодефицитным
- 19 июн
- Два часа без ограничений: президент РФ встретился с иностранными журналистами
- 19 июн
- «Важное направление»: Индонезия ищет варианты оплаты для россиян на Бали
Читайте также
80%
Нашли ошибку?