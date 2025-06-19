«Новая элита»: Филимонов о назначении участников СВО на руководящие должности

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 63 0

Филимонов назвал участников СВО новой элитой России

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Недавно ветеран спецоперации Антон Тропин возглавил Нюксенский округ Вологодской области.

Участники СВО — новая элита России. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.

«Мы подбираем кадры из числа ветеранов боевых действий, бывших участников специальной военной операции для того, чтобы рассматривать их в качестве руководителей органов власти, субъекта и муниципалитетов», — рассказал губернатор.

Ветеран СВО Антон Тропин стал врио главы Нюксенского округа Вологодской области. Он сменил Юлию Шевцову, которая была отправлена в отставку ввиду «непорядочного поведения ее дочери», напомнил Филимонов.

«Что касается поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, я бы хотел сказать, что в Вологодской области мы на эти цели направили уже более шести миллиардов рублей средств областного бюджета», — добавил губернатор.

Военнослужащих не разделяют на категории — все они «герои, лучшие, русские воины», подчеркнул Филимонов.

«И, конечно же, что касается перспективы назначения ветеранов боевых действий и участников СВО на руководящие должности, то это для нас один из приоритетов в управленческой работе, потому что это новая элита России, как сказал наш президент. И я полностью согласен с этим подходом», — заключил губернатор.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Цивилев указал на важность доступной энергетики.

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