Песков: Россия видит угрозу в конфликте Израиля и Ирана

Россия может стать посредником в ирано-израильском конфликте. Но пока Россия не чувствует почвы для выхода в мирное русло, а видит только обмен ударами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в студии «Известий»на ПМЭФ-2025.

«Россия — одна из немногих стран, которая поддерживает отношения конструктивные, рабочие отношения и с Израилем, и с Ираном. Сейчас — уже и с Соединенными Штатами Америки. <…> Это все дает возможность России так или иначе, если это востребовано сторонами конфликта, использовать свое влияние», — отметил Песков.

При этом, по словам пресс-секретаря президента, сейчас Россия видит у сторон конфликта только обмен воинственными заявлениями, ударами, и в целом — угрозу географического разрастания конфликта.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».