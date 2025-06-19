«Ситуация напряженная»: глава Росприроднадзора о пляжах Анапы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 104 0

Глава Росприроднадзора: ситуация в Анапе остается напряженной

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Ущерб от разлива нефти в Керченском проливе составил почти 85 миллиардов рублей

Ситуация в Анапе остается напряженной. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в студии «Известий» на ПМЭФ-2025.

«В Анапе ситуация напряженная», — заявила Радионова.

В декабре прошлого года в Керченском проливе из-за сильного шторма получили повреждения российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волнонефть-239», перевозившие мазут. Авария привела к разливу нефти — экологической катастрофе. Ее последствия до сих пор не удалось ликвидировать полностью.

«Еженедельно правительственная комиссия собирается, еженедельно мы обсуждаем вопросы утилизации вывезенного песка, еженедельно мы обсуждаем вопросы подъема или не подъема», — рассказала глава Росприроднадзора.

Она добавила, что итоговое решение комиссии — накрыть пораженную территорию коффердамами. Президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу удалить со дна весь мазут, достать обломки судов и очистить от нефти морское побережье.

«В этом году мы все с вами испытаем на себе нагрузку экологической проблемы, которую получили из-за неправильного обращения с опасным грузом», — отметила Радионова.

Глава Росприроднадзора рассказала, что сумма ущерба от разлива нефти в Керченском проливе составила уже почти 85 миллиардов рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в мире наблюдается интерес к нашей стране и языку.

Тема:
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