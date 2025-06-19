«Большой спрос на русское»: в мире наблюдается интерес к нашей стране и языку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 55 0

Примаков: в мире наблюдается интерес к России и спрос на наш язык

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

За границей существуют организации, которые помогают нашему культурному сближению.

В мире наблюдается востребованность в контактах с Россией и интерес к русскому языку. Об этом рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2025).

«Мы видим востребованность в гуманитарных контактах с Россией. Мы видим большой спрос на российское образование. Мы видим большой запрос на изучение русского языка», — сказал Примаков.

Он подчеркнул, что российская сторона поддерживает подобные стремления к культурному сближению. Создана целая сеть партнерских Русских домов через соглашения с неправительственными организациями.

«Мы даем этим Русским домам флаг, символику, включаем их в наши программы стажировочные, обменные, учебники какие-то кому-то привозим по русскому языку, мы помогаем им с организацией курсов», — уточнил он.

Сейчас существует 24 таких дома, из них 14 находятся в Африке. Например, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) его открыла одна из российских компаний.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что объективная информация, по заявлению президента РФ Владимира Путина, востребована для взаимодействия между странами.

Тема:
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