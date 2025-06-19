«Большой спрос на русское»: в мире наблюдается интерес к нашей стране и языку
Примаков: в мире наблюдается интерес к России и спрос на наш язык
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За границей существуют организации, которые помогают нашему культурному сближению.
В мире наблюдается востребованность в контактах с Россией и интерес к русскому языку. Об этом рассказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2025).
«Мы видим востребованность в гуманитарных контактах с Россией. Мы видим большой спрос на российское образование. Мы видим большой запрос на изучение русского языка», — сказал Примаков.
Он подчеркнул, что российская сторона поддерживает подобные стремления к культурному сближению. Создана целая сеть партнерских Русских домов через соглашения с неправительственными организациями.
«Мы даем этим Русским домам флаг, символику, включаем их в наши программы стажировочные, обменные, учебники какие-то кому-то привозим по русскому языку, мы помогаем им с организацией курсов», — уточнил он.
Сейчас существует 24 таких дома, из них 14 находятся в Африке. Например, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) его открыла одна из российских компаний.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что объективная информация, по заявлению президента РФ Владимира Путина, востребована для взаимодействия между странами.
- 19 июн
- Банк «РОССИЯ» и «БИО-ТОН» договорились обеспечить развитие российского АПК
- 19 июн
- Денис Мантуров посетил павильон «Душа России» на ПМЭФ-2025
- 19 июн
- «Касается каждого»: Греф о важности государственного регулирования ИИ
- 19 июн
- В несколько кликов: пользователи MAX смогут переводить деньги через СБП
- 19 июн
- В «Автодоре» предложат штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем
- 19 июн
- Песков: РФ готова продолжить обмен телами погибших с Украиной
- 19 июн
- Телеканал СТС объявил о запуске приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды»
- 19 июн
- Решетников: рынок труда в России останется трудодефицитным
- 19 июн
- Два часа без ограничений: президент РФ встретился с иностранными журналистами
- 19 июн
- «Важное направление»: Индонезия ищет варианты оплаты для россиян на Бали
Читайте также
80%
Нашли ошибку?