Более 800 человек пострадали в Израиле в результате иранских ударов

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Многоэтажки разрушены в центре Тель-Авива после иранских ударов

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

Один из прилетов пришелся на здание больницы.

Иран ударил по больнице на юге Израиля. КСИР заявил, что целились в находившийся рядом штаб ЦАХАЛ. Пострадали десятки человек.

Здание медцентра сильно повреждено. Оттуда срочно эвакуировали врачей и пациентов. Спасатели ищут выживших под завалами. В районе делового центра в Тель-Авиве разрушены многоэтажки. В Израиле пострадали уже 838 человек, сообщили в офисе Нетаньяху. КСИР утверждает, что сейчас в жилых районах размещают средства ПВО.

В ЦАХАЛ показали кадры ночной атаки на иранские заводы по производству ракетных компонентов и недействующий ядерный реактор. Сейчас в исламской республике нет интернета. По последним данным, которые озвучивались накануне, 48 человек погибли, среди них дети и женщины. Пострадали еще 153.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

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