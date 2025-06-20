Премьер-министр Франции застрял в истребителе

Полное отсутствие какой-либо военной подготовки продемонстрировал премьер-министр Франции. Курьезная ситуация произошла в Ле-Бурже, на знаменитом авиасалоне.

Франсуа Байру, видимо, решил проверить, какого это быть пилотом боевого истребителя. Он легко залез в кабину новой модели Dassault Rafale, но вот выбраться самостоятельно уже не смог.

На помощь пришлось прийти летчику, он спас премьер-министра из тесной ловушки. Сам Байру стыдливо покинул презентацию.

Но французскому премьер-министру далеко до короля курьезов — бывшего президента США Джо Байдена. Чего он только не делал: и называл себя собственным мужем, и никак не мог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии, и даже шутил со сцены на выступлении в годовщину терактов 11 сентября. Обо всех этих случаях ранее сообщал 5-tv.ru.