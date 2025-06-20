Премьер-министр Франции застрял в истребителе

Эфирная новость 98 0

Комичный инцидент произошел на парижском авиасалоне.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lefteris Partsalis; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полное отсутствие какой-либо военной подготовки продемонстрировал премьер-министр Франции. Курьезная ситуация произошла в Ле-Бурже, на знаменитом авиасалоне.

Франсуа Байру, видимо, решил проверить, какого это быть пилотом боевого истребителя. Он легко залез в кабину новой модели Dassault Rafale, но вот выбраться самостоятельно уже не смог.

На помощь пришлось прийти летчику, он спас премьер-министра из тесной ловушки. Сам Байру стыдливо покинул презентацию.

Но французскому премьер-министру далеко до короля курьезов — бывшего президента США Джо Байдена. Чего он только не делал: и называл себя собственным мужем, и никак не мог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии, и даже шутил со сцены на выступлении в годовщину терактов 11 сентября. Обо всех этих случаях ранее сообщал 5-tv.ru.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
Песков: меры безопасности на ПМЭФ-2025 максимальные
11:48
Освоение космоса и колонизация планет: какое кино выбирают россияне
11:40
Полный досмотр: зарубежные бренды будут возвращаться в РФ под жестким контролем
11:37
По делу об убийстве экс-мэра Самары задержали 78-летнюю пенсионерку
11:22
«Ощущал это на собственной шкуре»: Фадеев о враждебности Украины к Донбассу
11:11
Глава «Росатома»: возможный удар по АЭС на Ближнем Востоке грозит ядерной катастрофой

Сейчас читают

Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025