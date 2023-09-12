Очередной позор: Байден начал с шутки выступление в годовщину терактов 11 сентября

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Байден начал с шутки выступление в годовщину терактов 11 сентября

Очередной позор: Байден начал с шутки выступление в годовщину терактов 11 сентября

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Президент неожиданно для всех решил вспомнить свое детство.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден вновь крупно опозорился. Видео с выступлением американского лидера опубликовал Белый дом.

В годовщину терактов 11 сентября, когда террористы направили два угнанных самолета в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, президент решил неожиданно пошутить. Во время встречи с губернатором штата Аляска Майком Данливи Байден решил внезапно вспомнить свое детство.

«У нас с губернатором есть что-то общее: мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», — заявил Байден, усмехнувшись.

В результате террористических актов в сентябре 2001 года в США погибли почти три тысячи человек. Помимо небоскребов в Нью-Йорке, боевики направили самолет в здание Министерства обороны в Вашингтоне. Еще один борт упал в Пенсильвании.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден надеется в ближайшее время провести встречу с Си Цзиньпином. Он отметил, что у США нет цели сдерживать Китай.

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