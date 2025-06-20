РФПИ и корпорация SHINEC договорились о партнерстве для совместных инвестиций

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Соответствующие соглашение было подписано на ПМЭФ-2025.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамская инвестиционная корпорация SHINEC подписали соглашение о сотрудничестве в ряде секторов, среди которых — логистика, портовая инфраструктура, переработка полезных ископаемых, складская и индустриальная недвижимость. Договор будет действовать на территории двух стран.

«Партнерство с SHINEC открывает новые возможности для расширения инвестиционного взаимодействия между Россией и Вьетнамом на принципах устойчивого развития и технологических инноваций», — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, благодаря реализации совместных проектов в важных отраслях будут созданы новые рабочие места, а также партнерство обеспечит устойчивый экономический рост.

РФПИ был основан в 2011 году. Организация выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,3 триллиона рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал, что Генпрокурор РФ провел ряд важных встреч на ПМЭФ.

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