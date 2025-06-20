Генпрокурор РФ провел ряд важных встреч на ПМЭФ

Эфирная новость 65 0

Игорь Краснов обсудил с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ вопросы борьбы с преступностью.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2025

Петербургский экономический форум служит площадкой для укрепления международного взаимодействия и в сфере борьбы с криминалом. На его полях ряд важных встреч провел Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. С коллегой из Саудовской Аравии он обсудил правовое сотрудничество между странами, надзор за исполнением законов, противодействие транснациональной преступности и защиту прав граждан.

«В своей деятельности мы применяем прогрессивный подход, позволяющий не только слышать бизнес, но и оперативно устранять возможные риски в деловой среде. Мне известно, что в королевстве Саудовская Аравия проводится последовательная правовая реформа, направленная на улучшение условий ведения бизнеса. В связи с этим я считаю перспективным направлением развитие наших совместных инициатив международно-правового сотрудничества по защите экономических интересов наших стран, прав предпринимателей и инвесторов», — подчеркнул во время беседы Краснов.

Также в ходе форума генпрокурор провел переговоры с коллегой из ОАЭ. Центральная тема встречи — начало работы группы по противодействию преступности и защите прав граждан. Благодаря ей уже удалось улучшить условия содержания под стражей задержанных на территории страны россиян.

Кроме того, глава нашего надзорного ведомства отметил схожесть взглядов стран в сфере использования искусственного интеллекта в правосудии.

Тема:
ПМЭФ 2025
20 июн
Освоение космоса и колонизация планет: какое кино выбирают россияне
20 июн
Единые требования по изучению всех предметов введут в школах с 1 сентября
20 июн
Десятки соглашений уже заключены на ПМЭФ-2025
20 июн
Энергетическая безопасность и свобода слова: итоги второго дня ПМЭФ-2025
20 июн
Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025
20 июн
Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
19 июн
Сможет ли заменить актеров? Гендиректор Wink о влиянии ИИ на цифровой контент
19 июн
Кириенко: MAX не будет развивать собственную платежную систему
19 июн
Лучше пиара: преимущество VK Видео во внедрении сервиса в социальную сеть
19 июн
Любимова перечислила самые востребованные профессии в сфере культуры
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
Песков: меры безопасности на ПМЭФ-2025 максимальные
11:48
Освоение космоса и колонизация планет: какое кино выбирают россияне
11:40
Полный досмотр: зарубежные бренды будут возвращаться в РФ под жестким контролем
11:37
По делу об убийстве экс-мэра Самары задержали 78-летнюю пенсионерку
11:22
«Ощущал это на собственной шкуре»: Фадеев о враждебности Украины к Донбассу
11:11
Глава «Росатома»: возможный удар по АЭС на Ближнем Востоке грозит ядерной катастрофой

Сейчас читают

Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025