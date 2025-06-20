Генпрокурор РФ провел ряд важных встреч на ПМЭФ
Игорь Краснов обсудил с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ вопросы борьбы с преступностью.
Фото, видео: 5-tv.ru
Петербургский экономический форум служит площадкой для укрепления международного взаимодействия и в сфере борьбы с криминалом. На его полях ряд важных встреч провел Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. С коллегой из Саудовской Аравии он обсудил правовое сотрудничество между странами, надзор за исполнением законов, противодействие транснациональной преступности и защиту прав граждан.
«В своей деятельности мы применяем прогрессивный подход, позволяющий не только слышать бизнес, но и оперативно устранять возможные риски в деловой среде. Мне известно, что в королевстве Саудовская Аравия проводится последовательная правовая реформа, направленная на улучшение условий ведения бизнеса. В связи с этим я считаю перспективным направлением развитие наших совместных инициатив международно-правового сотрудничества по защите экономических интересов наших стран, прав предпринимателей и инвесторов», — подчеркнул во время беседы Краснов.
Также в ходе форума генпрокурор провел переговоры с коллегой из ОАЭ. Центральная тема встречи — начало работы группы по противодействию преступности и защите прав граждан. Благодаря ей уже удалось улучшить условия содержания под стражей задержанных на территории страны россиян.
Кроме того, глава нашего надзорного ведомства отметил схожесть взглядов стран в сфере использования искусственного интеллекта в правосудии.
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