Иран выпустил ракеты по южным регионам Израиля
Взрывы прогремели в нескольких израильских городах
Фото, видео: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh; 5-tv.ru
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Накануне ЦАХАЛ нанес удар по ядерному реактору в иранской провинции Арак.
Улицы Израиля сейчас в огне. Иран атаковал южные регионы страны. Взрывы прогремели в нескольких городах. Пострадали 35 человек. Один из снарядов ударил по офисному комплексу. В Иране уже заявили, что целью стала штаб-квартира IT-компании, работающей на ЦАХАЛ.
Другая ракета упала вблизи жилых домов. Ударная волна повредила здания, в квартирах выбиты окна. Сейчас там работают специальные службы.
Все это — ответ на ночные удары по территории Ирана. Израиль атаковал Тегеран и другие крупные города. Взрывы прогремели в промышленном комплексе на севере исламской республики.
А накануне ЦАХАЛ нанес удар по ядерному реактору в иранской провинции Арак. Ракета пробила защитный купол, который предотвращает утечку радиации. В МАГАТЭ сообщили, что пока угрозы заражения нет. Однако Израиль готов наносить удары и по другим объектам, в том числе ядерным.
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